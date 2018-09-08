yerel Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne TSE’den bir belge daha

Belge, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından Başkan Hacı Uğur Polat’a verildi.

Kalite yönetimi bakımından ülkenin sayılı belediyeleri arasında yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, daha önce aldığı Kalite Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerinin ardından son olarak TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen tören ile TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teslim edildi.

Tören öncesinde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ülke olarak standartların mutlaka yükseltmesi gerektiğini dile getirerek "Bugün, İdlib’i, dolar savaşını tartışıyorsak ve bir noktada saldırı gören tarafsak, bu bizim kaliteyi, ilmi, bilimi, yeniliği ve öncü olmayı terk ettiğimiz içindir. Bu millet öncü olmuştur, standartları belirleyen olmuştur ama tarihin kuralları da değişmez. Çalışmadığınız, eksik bıraktığınız zaman, görevinizi yerine getirmediğiniz zaman, bu görevini yapanlar öne geçerler, önde koşarlar ve sizi de yönetirler. Biz aslında Doğu’nun bir parçası olarak, her zaman Doğu’nun sesi olmuşuz ve Batı ile uyumu ortaya koymuşuz. Fakat gelişmeyi, bilimi ve okumayı ihmal ettiğimiz için de bugün operasyonlara maruz kalan bir ülke haline geliriz, geleceğiz de. Ama çok çalışmamız gerekiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak kaliteyi yakalarsak, Malatya’yı büyütmüş ve geliştirmiş oluruz” şeklinde konuştu.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise son 20 yılda Türkiye’nin çok büyük bir değişim sergilediğini belirterek nüfus artık büyük bir kısmının şehir merkezlerinde yaşadığını söyledi. Belediyelerin güçlendirilmesinin her zaman öncelikli konuların arasında yer aldığını ifade eden Şahin, vatandaşların refahını arttırma ve yaşamlarını kolaylaştırmanın belediyelerin iş yükünü artığını söyledi.

Belediyelerin toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmek yaşam kalitesini artırmak ve mükemmeli aramak için sürekli kendilerini geliştirme sürecinde olduğunu anlatan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malatya Büyükşehir Belediyesi kaliteye yönelik sistemlerin hayata geçirilmesi ve belgelenmesi anlamında Türkiye’deki öncü belediyelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Belediye şuana kadar Kalite Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve bugünde TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi’ni takdim edeceğiz. 4 alanda yönetim sistemini belgelendiriyor. Bakıldığında belediye başkanı ve personelinin sisteme ne kadar inandığını ve kararlılıkla çalıştığını anlamamız mümkündür. Belediye yöneticilerin desteği olmadan bunların alınması mümkün değil. Analitik düşünen, süreçleri ayırabilen, tanıyabilen, bunların kayıtlarını tutabilen ve yaptığı işin daha iyisini yapabilen bir ekibiniz olmalı ki bunları yapabilesiniz. "

Türkiye’de belgelendirme ve bir takım denetimlerin yapılması noktasında tek milli kuruluş olduklarını dile getiren Şahin, "Bu alan Avrupa Birliği süreciyle başka oyuncularında yer aldığı bir alan olmasına rağmen yine de TSE, bu özelliği sebebiyle tercih edilen ve Türkiye’de yönetim sistemlerinin belgelenmesi ve gelişmesi noktasında ciddi katkıları olan bir kuruluş olarak faaliyetlerine devam etmektedir" diye konuştu.

Şahin, Malatya’nın her zaman için bölgenin cazibe merkezi olduğunu da dile getirerek artık belediyecilik hizmetlerindeki kalitesi ile de Malatya’da yaşayan herkese gurur vesilesi olacağını ifade etti.

Tören karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.