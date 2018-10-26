Yerel politikalarda gençler daha çok söz sahibi olacak

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne üye gençler “ Söz Gençlerin” programı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın konuğu oldu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, gençlerin yerel gündem de söz hakkı alması, düşüncelerini belirtmesi, Malatya'ya ve Türkiye'ye dair neler yapılabileceğinin belirlenmesi, gençlerin gelecek hakkındaki öneri ve eleştirilerini dile getirmesinin yerel yönetimlerin yatırım planlamasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Bugün buraya gelen siz gençler bu ülkeyi kendine dert edinmiş kişilersiniz. Bu şehir ve bu ülke için dava sahibisiniz. Bunun için siz gençlerin karamsar olmaması ve durumu iyi analiz etmesi lazım.” dedi.

Gençlerin düşüncelerinde ve yapacakları eylemlerde kararlı olması gerektiğini, kararsız olmanın hayatımızda olumsuz etki yapacağını dile getiren Polat, “Bugünümüz ve yarınımız olan gençlerin gözlerindeki ışıltı ve dava sahibi olmanın verdiği güç bu ülke ve bu şehre umut olacaktır” şeklinde konuştu.

Gençlerin sorularını cevaplayan ve gençlerden gelen öneri ve talepleri dinleyen Polat, gençlerle önümüzdeki dönmelerde yine bir araya geleceklerini söyledi.