Yerli kirtasiye uyarısı

90 Civarında Kitap Kırtasiyeci esnaf üyesi olan Attarlar Esnaf Odası’nın Başkanı Sinan Cavlak, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Kırtasiye Grubu Meclis Üyesi Mesut Özdemir’i ziyaret ederek sektör hakkında görüş alışverişinde bulundu. Attarlar Esnaf Odası olarak yaklaşık 20 farklı sektörün temsilcisi olduklarını belirten Cavlak, “Esnaflarımızı küçük yada orta ölçekli diye ayırt etmeden hizmet etmemiz gerekmektedir. Attarlar Esnaf Odası olarak Ticaret Sanayi Odasında grubu bulunan esnaflarımızın temsilcileri ile de istişarelerimizi geliştirip işbirliği ve bu işbirliğinden de güç birliği yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

ABD’nin açtığı ekonomik savaş sonrası tüketicilerin yerli ürüne olan talebinin artığını ifade eden Cavlak , “Ürünlerimizle birlikte markalarımızda milli olmalı. Ne yazık ki kırtasiye sektöründe az sayıda olan yerli ürünlerimizin bir kısmının markaları yabancı isimlerden oluşuyor. Tüketicilerimizin yerli ürün seçimini kolaylaştırabilmek için markalarımızın da Türkçe olması gerekir. Bu konuda üreticilerimizin artık daha hassas davranması gerekir. Marka bilinci konusunda esnaflarımız sattıkları ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip. Esnaflarımızın tüketicilerimizi yerli ürüne teşvik etmesi, indirim kampanyalarını özellikle yerli üründen yana kullanması konusunda çağrıda bulunuyorum. Zaten dövizdeki artış sebebiyle ithal ürünler ederinden daha fazla bir fiyata satılmak zorunda kalınıyor. Dolayısıyla şuanda ederi kadar olanlar yerli ürünlerimizdir” ifadelerine yer verdi.

Tüketiciye de çağrıda bulunan Başkan Cavlak, “Esnaflarımızı, tüketicilerimizi yerli ürüne teşvik etmesi çağrısında bulunuyoruz ama aynı çağrıyı da tüketicilerimize yapmamız gerekiyor. Tüketicilerimizde esnaflarımızdan yerli ürün talebinde bulunmalı. Yerli ürün alarak hem ülkemize karşı yürütülen ekonomik saldırılara bir cevap vermiş olacağız hem de ederinden fazla olan ithal ürünleri almayarak kendi bütçemize katkıda bulunmuş olacağız.” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve her zaman için istişareye işbirliğine ve güç birliğine hazır olduklarını ifade eden MTSO Meclis Üyesi Mesut Özdemir ise, “Kırtasiye ürünlerinin neredeyse yüzde 80’i ithal ürünlerden oluşmaktadır. Dövizdeki artışın en çok etkilediği sektörlerden biri kırtasiye sektörüdür. Yerlileşme adımları bu sektörde daha hızlı atılmalı. Genç bir nüfusa sahip olan Ülkemizin milyonlarca öğrencisi var. Bununla birlikte milyonlarca tüketicisi olan sektörümüzün sorunlarına bir an evvel çözüm bulunması gerekir. Çözümün ise en önemli ayağını yerlileşme yönünde atılacak adımlar oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.