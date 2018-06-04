Yeşil Konak kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri sergilendi

Gündüzbey Yeşil Konak hizmet binasında, İlçe Halk Eğitim Merkezinin destekleriyle açılan kurslara katılan bayanların hazırlamış oldukları birbirinden kıymetli el emeği göz nuru eserler göz kamaştırdı. Serginin açılışını yapan Yeşilyurt Belediye Başkan Danışmanı Erkan Dikenli, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan ve Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batar, sergilenen eserleri yakından inceledi. Sergide yer verilen eserler hakkında eğitmenlerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkan Danışmanı Erkan Dikenli, “İlçemizin dört bir tarafında hizmet sunduğumuz Yeşilkonak, Gençlik Merkezleri ve Kadın Yaşam ve Spor Merkezimizde bayanlarımıza yönelik açtığımız biçki-dikiş- nakış, takı tasarım, resim ve mefruşat kurslarımıza büyük önem veriyoruz. Sanatsal kurslarımız sayesinde sosyal hayata katılımları artan bayanlarımız, ürettikleri eserlerin satışını yaparak aile bütçesine katkı sunuyorlar. Kursiyerlerimiz açılan kurslar sayesinde bir yandan meslek sahibi olurken diğer taraftan ülkemizin üretim ekonomisine katkı sunuyorlar. İlçe Halk Eğitim Merkezimizin destekleriyle Gündüzbey Yeşil Konak Hizmet Binamızda açtığımız sanatsal kurslarımıza katılan kursiyerlerimizin hünerli ellerinden çıkan el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı serginin açışını yaptık. Sergilenen ürünlerin hepsine açıkçası hayran kaldık, alın teri, emek ve gayret sonucu ortaya çıkan bu kıymetli eserlerin tamamı değerli ve kıymetlidir. Kadim bir medeniyet kültürüne sahip Yeşilyurt’ta el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına özen gösteriyoruz. İlçe Halk Eğitim Merkezinden gelerek tecrübe ve birikimlerini kursiyerlerle paylaşan değerli eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize yaptıkları bu güzel eserlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.