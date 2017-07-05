Yeşil Konak kursiyerlerinin sergisi göz kamaştırdı

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan Gündüzbey Yeşil Konak Hizmet Binasında açılan sanatsal kurslara katılan bayanların yıl boyunca alın teri dökerek, büyük bir gayretle ortaya çıkarttıkları biçki, dikiş, nakış, iğne oyası, dantel ürünleri, takı tasarım, mefruşat, giyim ve üç boyutlu tablo çalışmaları açılan sergide görücüye çıktı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Lütfi Hangün, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muaz İçen sergiyi ziyaret ederek, kursiyerlerin yaptıkları ürünleri yakından incelediler.

Eğitmenler ve kursiyerlerden yapılan ürünler hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, “Gündüzbey Yeşil Konak Hizmet Binasında halkımıza yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Kış ve yaz dönemleri içerisinde açılan biçki-dikiş- nakış, takı tasarım, resim ve mefruşat kurslarımız devam ediyor. Kurslarımıza katılan kursiyerlerimizin altı aylık emekleri sonucunda ortaya çıkardıkları el emeği göz nuru eserlerinin sergisini ziyaret ettik. Sergilenen ürünlerin hepsi birbirinden değerlidir. Çünkü bunları yapanların ortaya koydukları alın teri, emek ve çaba söz konusu. Bu kursların sosyal faydalarının da görülmesi lazım. Bu kursların ortak çalışma ve üretme katkısının yanı sıra kursiyerlerimizin sosyal hayata entegre olmalarına da büyük katkısı var. Kursiyerlerimiz açılan kurslar sayesinde, bir yandan kendilerini geliştiriyor, diğer taraftan kendilerine olan güvenleri artıyor. Bununla birlikte hem meslek sahibi oluyorlar hem de gelir sahibi olarak ekonomik ve sosyal hayata katkı sunuyorlar. Buradan aldıkları eğitimler sayesinde kursiyerlerimizin sahip oldukları yetenekler de gün ışığına çıkıyor. Bayanlarımıza imkan verildiği zaman neleri başarabildiklerini bu sergide görebiliyoruz” diye konuştu.