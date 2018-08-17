Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri yaz dönemi etkinliklerini tamamladı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmalarından sonra sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapan Açık Hava Sahnesinde düzenlenen tören saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tüm şehitlerimiz için okunan Kuranı Kerim tilavetiyle başladı.

‘Yaz Dönemi Etkinlikleri’ kapanış programının düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerindeki eğitim kalitesinin her geçen yıl daha ileri bir düzeye ulaştığını söyledi.

Yeşilyurt’un eğitim ve kültürel hizmetlerde markalaştığını belirten Başkan Çınar, “Kentleri fiziki yönden en güzel seviyeye ulaştırabilirsiniz, sosyal yaşam alanları, parklar, köprüler ve yollar yaparsınız ancak eğitimde geri kalındığı zaman bunun telafisi asla olmaz. Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitim hizmetlerine çok büyük ayrıcalıklar tanıdık, tanımaya da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın projesi olan Millet Kıraathanesi başta olmak üzere Yeşilyurt Kent Konseyi, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi gibi yatırımlarımız, 100 bin kitap ile 100’e yakın yazarın öğrencilerimiz ve halkımızla buluşmasını sağlayan Yeşilyurt Kitap Yurdu projemiz, düzenlediğimiz ulusal ve uluslar arası çalıştaylar, paneller ve konferanslarla Yeşilyurt’u eğitim ve kültürel hizmetlerde markalaştırdık. Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda en önde gitmeye, farkındalık yaratmaya ve öncü hizmetlerle ülkemize, kentimize ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bölgemizdeki eğitim, sanatsal ve kültürel hizmetleri geliştirmeye, büyütmeye ve güçlendirmek adına başlattığımız yatırımlarımıza yenilerini ekleyerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Aydınlık yarınlara ancak ve ancak eğitimle kavuşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’un bu alanda markalaşmasının temelinde eğitim merkezlerinin çok büyük katkısı olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “İlçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz Yeşilkonaklar, Gençlik Merkezleri, Kadın Yaşam ve Spor Merkezi ve Çocuk Trafik Eğitim Merkezlerimiz bizim gözbebeğimizdir. Kültürel, sanatsal ve eğitim hizmetlerde başarı çıtasını sürekli yükselten, bu alanda örnek gösterilen yatırım ve projelere kavuşan Yeşilyurt’un farkındalık oluşturmasının temelinde eğitim merkezlerimizde uyguladığımız doğru ve kalıcı eğitim metodları ve faaliyetlerimizdir. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde bir organizasyonla yönettiğimiz bu mekânlarımız hemşerilerimizin kendilerini yetiştirmelerine, yeni bilgiler öğrenmelerinde ve sosyal hayata katılımlarını artırmakta önemli bir misyon üstlenmiştir. Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizde öğrencilerimize yönelik ek derslerin haricinde Kuran-ı Kerim, İngilizce, Osmanlıca, diksiyon, gitar, saz, satranç, dikiş-nakış, aşçı yardımcısı, kuaförlük ve berberlik kursları, taekvondo, basketbol, masa tenisi ve futbol kursları, satranç ve futbol turnuvalarının yanında sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Yeşil Konaklar ve Gençlik Merkezlerimizde yaz okulu dışında talep eden öğrencilerimize Matematik, İngilizce ve Türkçe dersler de veriyoruz, ayrıca sanatsal kurslarımız sayesinde sosyal hayata katılımları artan bayanlarımız, ürettikleri eserlerin satışını yaparak aile bütçesine katkı sunuyorlar. Kursiyerlerimiz açılan kurslar sayesinde bir yandan meslek sahibi olurken diğer taraftan ülkemizin üretim ekonomisine katkı sunuyorlar. Kadim bir medeniyet kültürüne sahip Yeşilyurt’ta el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına özen gösteriyoruz. Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda 18 bine yakın öğrencimize teorik ve pratik olarak trafik kurallarını anlattık. Kadın Yaşam ve Spor Merkezimizde bayanlarımıza yönelik meslek edindirme kursları ve sportif etkinlikler düzenliyoruz. Olası bir deprem anında yapılması gerekenler ve alınacak önlemlerin bilimsel çalışmalarla değerlendirileceği Deprem Eğitim Merkezimizi en yakın zamanda hizmete sunacağız. Yaz dönemi kapsamında Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizin tamamında toplam 3.059 öğrencimize eğitim hizmeti sunduk. Bizler dinine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, kutsal değerleri koruyan bir nesil yetiştirmek için gayret ediyoruz. Eğitim merkezlerimizin temelinde bu anlayış hâkimdir. Hizmetlerimizin halka ulaşmasını sağlayan eğitim merkezlerimizin idarecilerine, öğretmenlerine, kurslarımıza ve etkinliklerimize katılan bütün hemşerilerimize, SODES programlarındaki destekleri için Malatya Valiliğine, projelerimizi sahiplenen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilyurt Halk Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Kapanış programını organize eden koordinatörlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize ayrıca teşekkürlerimi sunarım” şeklinde konuştu.

Dilek, Şahnahan, Gündüzbey, Çırmıhtı ve Topsöğüt Yeşilkonak ile Şehit Ömer Halisdemir, Gedik ve Esma Biltac-i Kültür ve Sanat Merkezi İdarecilerinin ortak organizasyonu neticesinde gerçekleşen ‘Yaz Dönemi Etkinlikleri’ kapanış programındaki tiyatro ve semazen gösterileri, müzik dinletisi ve okunan şiirler duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Tüm şehitlerimiz için okunan Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra ‘Vatan, bayrak ve millet sevdası’ temalı gerçekleşen etkinliklerde işaret dili yöntemiyle sunulan ‘Üzülme Anne’ ile ‘Ben Kudüs’üm’ şiirleri başta olmak üzere ‘ Tarihte İz Bırakanlar’ geçidi, bayrak gösterisi ve okunan bayrak şiirleri sırasında hüzünlü bir atmosfer oluştu.

Ay-Yıldızlı tişörtleri ve ellerinde Türk Bayraklarıyla sahnede renkli görüntüler oluşturan öğrenciler, davetliler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Düzenlenen etkinlikler, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezi Koordinatörleri, Öğretmenler, veliler ve çok sayıda vatandaş tarafından izlendi.