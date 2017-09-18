AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında 800 Belediye arasında ‘Keşke’ projesiyle layık görüldüğü ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, belediye personellerine teşekkür yemeği verdi.

Burada konuşan Başkan Polat, Yeşilyurt Belediyesinde çok güzel bir aile ortamının olduğu, bugüne kadar el birliği ile başarılı hizmetlerin altına imza attıklarını ifade ederek, “Böylesine güzel, çalışkan, özverili ve fedakar insanlardan kurulu büyük bir ailenin parçası olmaktan her zaman gurur duyuyorum. Milletin hizmetinde ve emrinde olan, görevi bu aziz millete hizmet olan bir ekiple birlikte hareket etmeyi nasip ettiği için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır, benim için en büyük şeref sizlerle birlikte yol yürümemdir. Bütün kademelerinde çalışan personelleriyle birlikte belediyeciliğin temel görevi: Millete en güzel hizmetleri ulaştırmaktır. Yeşilyurt Belediyesinde biz bu anlayışı yerleştirdik. Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz ve tüm personellerimizle birlikte bugüne kadar el ele vererek, birlikte ve takım ruhuyla çalışarak aziz milletimize kaliteli ve güzel hizmetler sunduk. Bu millete hizmet etmek büyük bir şeref ve onur” dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin her hizmetinin anlamlı ve kıymetli olduğunu ancak bugüne kadar 700’e yakın yetim ve öksüz çocuğun isteğinin yerine getirilmesini sağlayan ‘Keşke’ projesinin farklı bir hizmet olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Polat, “ ‘Keşke’ projesine ilk başladığımız günden beri her zaman ayrı tutup ve farklı kabul ettik. Projeye ilk başladığımız dönemde ekip arkadaşlarıma ‘Bu projeyi başka bir projeyle karşılaştırmayın ve karıştırmayın’ demiştim. Çünkü yetim ve öksüz çocuklarımızın keşkelerini gerçekleştirmek gerçekten büyük bir ibadettir. Yetim ve öksüz çocuğu mutlu etmek, yüzünü güldürmenin dünyada bir karşılığı yoktur. 800 Belediyenin arasından bu ödülün dereceye girmesinin temelinde, yetim çocuklarımızın, yetim annelerinin duası ve memnuniyeti var. Bize böylesine güzel ve anlamlı ödülü nasip eden Cenabı-ı Allah’a şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülen Yeşilyurt Belediyesi ve Başkan Hacı Uğur Polat’ı tebrik eden AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, “Yeşilyurt Belediyesinin bu başarısı hepimizi onurlandırmıştır. Başta Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. AK Parti Belediyeciliğinin nasıl olması gerektiğini Allah’a şükürler olsun bizler Malatya’da en güzel şekilde gösteriyoruz. Fiziki yapılanmadan alt ve üst yapı başta olmak üzere diğer hizmetlerde Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerimizin başarılı çalışmalarını yakından görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın üzerinde özenle durduğu insana dokunma, nerede bir mazlum, garip varsa, istemekten utanan, yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşmaya gayret eden belediyelerimizin olması gerekiyor. Keşke projesiyle, Yeşilyurt Belediyemiz Türkiye’deki 800’e yakın Belediye arasından ödül almaya hak kazanırken, sosyal belediyecilik hizmetlerinde en büyük ödülü hak etmiştir” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de, kazanılan ödülden dolayı tebrik ederek kutladığı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile ekibinin bütün hizmetlerinin takdir edilecek düzeye ulaştığını ifade ederek, “ Yeşilyurt Belediyesinin ödüle layık görülmesi hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Hacı Uğur Polat Başkanlığındaki Yeşilyurt Belediyesinin ilçenin değişim ve dönüşüme katkı sunan bütün hizmetlerini takdirle karşılıyoruz” diye konuştu.

Kimsesizlerin kimsesi olmanın yerel yönetimlerin asli görevleri arasında yer aldığını ifade eden Milletvekili Şahin, “ Yeşilyurt Belediyesi tarafından başlatılan, yetim ve öksüzlerin isteklerini yerine getirilmesini sağlayan Keşke projesi her yönüyle anlamlıdır, ortak bir düşünceyle uygulanan bu projeden dolayı Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Bu projenin hayata geçmesi noktasında kim emek sarf ettiyse Allah ondan binlerce kez razı olsun. Başkanımızla birlikte iki ziyarete katıldım, gerçekten çok duygulandım. Çok zor şartlarda, komşularının yardımlarıyla hayatını sürdürmek zorunda kalmalarına rağmen Allah’a hamd eden insanlara ulaşıp gereken yardımcıları ulaştırmak çok anlamlıdır. Başkanımıza Keşke projesinden dolayı hak ettiği ödülü mazlum insanların sesi, umudu, bölgemizin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vermesi daha anlamlı ve kıymetlidir. Dünya liderinden ödül almak çok güzel bir şeydir. Başkanımız bu ödülü tüm çalışanları adına aldı. Emeği geçen herkesi kutluyorum ” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Beylerderesi Şelale Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Şirketlerin Genel Müdürleri, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri ile Yeşilyurt Belediyesi personelleri katıldı.