Yeşilyurt Belediyesi Beylerderesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğine katılan misafirleriyle tek tek tokalaşarak sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iftar yemeklerini düzenlemedeki temel amacın kaynaşma ve dayanışma olduğunu ifade etti.

Yeşilyurt’ta Ramazan ayının manevi ikliminin üst seviyede yaşandığını ve ilçedeki kardeşlik ve dayanışma ruhunun çok güçlü olduğunu dile getiren Başkan Çınar, "Yeşilyurt ailesi olarak bir bütün ve birliktelik içerisinde her daim dik durarak başta ülkemiz olmak üzere kentimizin ve ilçemizin gelişmesi ve büyümesi için elimizden gelen tüm çabayı sergilemekteyiz. AK Parti Malatya İl ve İlçe Teşkilatlarıyla bir bütün halinde çalışarak kentimizin ve bölgemizin daha güzel yatırımlara kavuşması için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu alanda da kendini hissettiren aramızda ki birliktelik ruhu, dayanışma ve kardeşlik atmosferi bizim en büyük gücümüzdür. Kurucu Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinden sonra AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinin oylarıyla şahsıma tevdi edilen Belediye Başkanlığı görevi bizim adımıza onur ve şereftir. Yaşanan değişim sürecinden sonra kendi ekibimizi çok hızlı bir şekilde oluşturup hizmetlerimizi aksatmadan milletimize ulaştırmaya devam etmekteyiz. 24 Haziran seçimleri Türkiye’nin kaderi açısından çok önemlidir, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elini güçlendirmek ve seçimlerden zaferle ayrılmasını sağlamak için bizlerde Yeşilyurt’ta hiç durmadan çalışacağız. AK Belediyeciliğin bir temsilcisi olarak milletimizin hizmetinde olmaya aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz. Bizim temel felsefemiz, sürekli çalışmak ve üretmektir, bize devredilen hizmet bayrağını sizlerin destekleriyle daha yukarılara taşıyacağız. Yeşilyurt’u kalkındırmak, Malatya’ya daha güçlü hale getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yeni görevinde başarılar diledikten sonra yaptığı konuşmada, “Hacı Uğur Polat Başkanımızın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinden sonra Belediye Başkan Yardımcılığı görevini layıkıyla yerine getiren Mehmet Çınar’ın Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilmesi hepimizi mutlu etmiştir. Bu güzel akşamda AK Parti ailesini bir araya getiren Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve yeni ekibine çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı milletimizin ve siz değerli Malatyalıların destekleriyle inşallah Başkan seçeceğiz. Bunu engellemek adına oyun kuranları da herkes yakından tanıyor ve biliyor. Kendi milletvekilini kiraya verenlerde var, terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü yapanlar da, birde milli iradenin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında duranlar var, ona hizmet etmek ve ona yol arkadaşlığı yapmak için gayret eden değerli teşkilatlarımız var. 24 Haziran’da Malatya’da yeni bir tarih yazacağız. 24 Haziran’da hem liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı Başkan seçeceğiz hem de çok güçlü bir meclisle onun elini güçlendireceğiz. Bizim meselemiz memleket meselesidir, Cumhurbaşkanımızın çıkmış olduğu bu kutlu yolun meselesidir” ifadelerine yer verdi.

İftar yemeğinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini paylaşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya da, “Tüm İslam Aleminin ve kıymetli hemşehrilerimizin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Ayını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah tuttuğumuz ve tutacağımız tüm oruçları, yaptığımız ibadetleri dergâhı izzetinde kabul buyursun inşallah. Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Çınar’a yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. AK Parti Malatya İl ve İlçe Teşkilatları olarak 24 Haziran seçimlerinden alnımızın akıyla bir kez daha çıkacağız ve yeni bir tarih daha yazacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Av. İhsan Koca ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs 2018 tarihinde Malatya’ya gelerek sevenleriyle hasret gidereceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı her zaman olduğu gibi büyük bir coşku ile karşılayacaklarını ve en güzel şekilde ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekleyen Koca, “Bugün gerçekten çok sevinçli ve mutluyum çünkü Yeşilyurtluyum Yeşilyurtlularla birlikteyim, AK Partiliyim AK Partililerle birlikteyim. Bize bu tabloyu yaşatan Yeşilyurt Belediye Başkanımıza en kalbi duygularla şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bu huzurumuzu, sevincimizi ve bahtiyarlığımızı daim eylesin, bize güç ve kuvvet nasip etsin. Bu birliktelik ruhumuzla inşallah Cumhurbaşkanımızın da seçimlerde elini güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız seçim kampanyası kapsamında 31 Mayıs Perşembe günü Malatya’ya teşrif edecekler. Cumhurbaşkanımızı Malatya’ya yakışır ölçülerde ağırlayarak seçimler öncesinde en güçlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliği yaptığı iftar yemeğine, AK Parti İl Başkanı Av.İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av.Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı İsmail Caner Kaymaz, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Mahalle Temsilcileri ile aileleri katıldı.