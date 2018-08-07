Yeşilyurt Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısı

oturumunda gündeme alınan komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda Meclis Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen 1.oturum toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Açılış ve yoklamanın ardından öncelikle 6 Temmuz tarihli temmuz ayı toplantısının karar özeti oy birliği ile kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından sürdürülen tarihi tescilli yapıların restorasyon uygulama projeleri ile diğer yapım işleri projeleri için Fırat Kalkınma Ajansı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek ile Fizibilite Destek programı çerçevesinde Fırat Kalkınma Ajansına başvuru yapma ve sözleşme imzalamak için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesi görüşülerek onaylandı.

Yeşilyurt Belediyesinin ihtiyacı olan üç adet ambulansın Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden hibe yoluyla talep edilmesine dair Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi görüşüldükten sonra kabul edildi.

‘Geleceğin Dili Yazılım ve Kodlama Tekno Kampı’ projesinin Yeşilyurt Belediyesi ile Önder İmam Hatipliler Derneği arasında ortaklaşa düzenlenmesine dair teklifi onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Seyran mahallesindeki bir sokağa Aziz Uçar isminin verilmesine yönelik teklifi ise Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale etti.

1.oturum toplantısında gündeme alınan imar maddelerinin bazıları görüşülerek kabul edilirken, bir madde reddedildi, dört madde ise İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda ertelendi. Altı madde ise 2.oturum Toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi.

Toplantıya katılan Meclis Üyelerine teşekkür eden Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ettikten sonra toplantıyı kapattı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, ağustos ayı olağan toplantısı 2.oturumunu gerçekleştirmek için 9 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 10.00’da yeniden bir araya gelecek.