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04 Eylül 2018 17:15

Yeşilyurt belediye meclisi, eylül ayı çalışmalarına başladı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısı 1.

Yeşilyurt belediye meclisi, eylül ayı çalışmalarına başladı

04 Eylül 2018 17:15

oturumunda gündeme alınan komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.


Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Sadin Şahin Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından öncelikle 09 Ağustos 2018 tarihli Ağustos Ayı Toplantısının karar özeti oy birliği ile kabul edildi. Seyran mahallesindeki bir sokağa Aziz Uçar isminin verilmesine yönelik teklif görüşüldükten sonra onaylanırken, görevinden istife eden CHP’li Üye Orhan Tanataş’ın yerine İlçe Seçim Kurulu tarafından CHP’li yedek üye Mehmet Alğan’ın atandığı bilgisi Meclis Üyeleriyle paylaşıldı. 1.oturum toplantısında gündeme alınan beş madde İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda ertelenirken, altı madde ise 2. oturum Toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi. Toplantıya katılan Meclis Üyelerine teşekkür eden Meclis Başkanvekili Sadin Şahin, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ettikten sonra toplantıyı kapattı.


Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül Ayı Olağan Toplantısı 2.Oturumunu gerçekleştirmek için 06 Eylül 2018 Perşembe günü saat 10:00’da yeniden bir araya gelecek.




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