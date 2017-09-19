Yeşilyurt Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını yaptı.

Toplantıda Komisyon Raporları ve teklifler görüşülerek karara bağlandı.

Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki idari binasının toplantı salonunda Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantıda öncelikle 5 Eylül tarihli toplantının karar özeti okunarak kabul edildi. Mazeretli olduklarını yazılı dilekçeyle Meclise gönderen Meclis Üyelerinden Mehmet Çınar, Hüseyin Selçuk, Cercis Taşdemir ile Bekir Karakuş’un yer almadıkları toplantının açılışında konuşan Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, ‘Keşke’ Projesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülen Yeşilyurt Belediyesi ile Başkan Hacı Uğur Polat’ı kutlayarak teşekkürlerini sundu. Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, 18 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlayan 2017-2018 eğitim-öğretim yılının öğretmenler, öğrenciler ve tüm veliler için hayırlı olmasını temenni etti. Ağırlıkla İmar Komisyonu tarafından hazırlanan raporların görüşüldüğü toplantıda, Gözene Mahallesinde kurulması düşünülen Enerji Depolama Alanı (GES ) için hazırlanan İmar Komisyonu Raporunu kabul eden Meclis Üyeleri, Karakavak Mahallesi 1/1000 ölçekli birinci, ikinci ve üçüncü etap revizyon uygulama imar plan talebini onayladı. Yeşilyurt’ta ki İnşaat ve Şantiye Alanlarında çalışma saatlerini 07.00 ile 19.00 olarak düzenlenmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün teklifini onaylayan Belediye Meclisi, 10 maddenin Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesini, üç maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesini kabul etti.

Öte yandan Yeşilyurt Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısı 3 Ekim Salı günü Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki idari binasının toplantı salonunda gerçekleşecek.