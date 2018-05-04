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04 Mayıs 2018 16:59

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs ayı çalışmalarını tamamladı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs ayı çalışmalarını tamamladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs ayı çalışmalarını tamamladı

04 Mayıs 2018 16:59

Meclis 2.oturumda gündemdeki maddeleri tek tek görüşerek karara bağladı.


Yeşilyurt Belediye hizmet binasında Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen toplantıda ilk olarak 2 Mayıs 2018 tarihli 1. oturum toplantısı karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. AK Parti Malatya Milletvekilliğine aday adaylığı başvurusu yapmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeliğinden istifa eden Ramazan Acar ile Mehmet Şireci’nin yerine İlçe Seçim Kurulu tarafından atanan Ali Özşeker ile Ramazan Şahin, toplantıda hazır bulundu. Ağırlıkla imar maddelerinin ele alındığı toplantıda Tecde ve Karakavak mahallelerine trafo alanı ayrılmasına karar verildi.


Gündemdeki imar maddelerini görüşüp onayladıktan sonra Mayıs ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısını 5 Haziran 2018 Salı günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.




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