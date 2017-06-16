Yeşilyurt Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki hizmet binasının toplantı salonunda Başkan Vekili Sadin Şahin Başkanlığında gerçekleşen olağanüstü toplantı, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Toplantıda, 9 Haziran 2017 tarihli Haziran ayı meclis toplantısı karar özetinin kabulünden sonra Karakavak Mahallesi birinci, ikinci ve üçüncü etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları görüşüldü. Oylamaya geçilmeden önce meclis üyelerine Karakavak Mahallesindeki Revizyon Uygulama İmar Planları hakkında bilgiler veren İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak Karakavak Mahallesinde imar plan çalışması yapmıştık, oradaki uygulama yaklaşık 1,5 yıl önce bitti, ruhsat verilmeye başlandı. Bu süreç içerisinde mahkemeye birkaç yerle ilgili plana itiraz edildi ve mahkemede o planı haklı buldu. Biz de yeniden olağanüstü bir toplantı yaparak vatandaşın mağduriyetini giderilmesi için hızlı bir şekilde tekrardan plan tadilatı yapıp meclis gündemine getirdik. Mahkemenin aldığı bir kararın gereğini yerine getiriyoruz. Sürecin uzamaması içinde olağanüstü meclis toplantısı yapma gereği duyduk. Yaklaşık 145 hektarlık bir alanda yüzlerce parsel var, insanlar kendi var olan imarlarını, kendi alışmış oldukları sistemin bozulmasını istemeyebilir. Bizlerde çalışmayı yaparken en iyisini yapmak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu ana kadar 14 adet ruhsat verdik, diğerlerinde sorun olmayacak çünkü kazanılmış bir hak var ortada, bunlar korunacak. Var olan ruhsatlarıyla inşaatlarını yapmaya devam edecekler, her hangi bir hak kaybına uğramayacaklar. Sadece itiraz edilen yerle ilgili tekrardan görüşüp onun düzenlemeleri yapılarak tekrardan meclise sunulacak" ifadelerini kullandı. Belediye Meclisi toplantıda, Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan üç ayrı etap halindeki Karakavak mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planlarını 5393 sayılı Belediye kanununun 24. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdi. Meclise verilen arada Mehmet Çınar Başkanlığında toplanan İmar Komisyonu heyeti, Karakavak Mahallesindeki toplam 145,78 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarını görüştükten sonra yeniden Belediye Meclisine gönderdi. Belediye Meclisi ise İmar Komisyonu Raporunu görüştükten sonra onayladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısını 4 Temmuz Salı günü saat 14.00’da Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki hizmet binasının toplantı salonunda yapacak.