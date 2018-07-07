Yeşilyurt Belediyesi 577 galvanizli çöp konteynırı aldı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatı sonrasında, Yeşilyurt’un dört bir tarafında gece-gündüz devam eden temizlik hizmetlerinin daha hızlı ve akıcı olması adına bin 250 adet 770 litrelik, 327 adette 400 litrelik galvanizli çöp konteynırı alımı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün envanterini daha güçlü hale getirmek adına 2014 yılından bugüne kadar 371 adet beş bin litrelik yer altı, üç bin litrelik 251 adet yer üstü, üç bin 730 adet 770 litrelik galvanizli çöp konteyneri, sanayi alanlarına yerleştirilen 10 adet çift kollu çöp konteyneri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe yoluyla temin edilen 327 adet 400 litrelik çöp konteyneri ve iki bin 250 adet 400 litrelik çöp konteyneriyle birlikte toplam 6 bin 939 adet çöp konteyneri ilçe halkının hizmetine sunuldu.

Dört yıl önce kurulan Yeşilyurt Belediyesinin envanterine önceki dönemden dahil edilenlerle birlikte toplam dokuz bin adet olan çöp konteynerlerinden üç bine yakını ise daha modern ve dayanıklı çöp konteynerleriyle değişimi yapılacak.

Yeşilyurt’u dört yıl gibi kısa bir sürede temizlik hizmetlerinde örnek gösterilen ilçe hüviyetine ulaştıran Yeşilyurt Belediyesi, yeni malzeme alımlarıyla birlikte envanteri daha da güçlü hale gelen Temizlik İşleri Müdürlüğündeki 351 personel ve 64 adet iş makinesiyle ilçenin dört bir tarafındaki çöp toplama, cadde, sokak ve park alanları ile ibadethanelerin temizliğini daha hızlı ve akıcı hale getirilmesini sağlayıp, kalite standartını daha iyi bir noktaya ulaştıracak.

2018 yılı içerisinde Temizlik İşleri Müdürlüğü envanterine dahil edilen modern ve dayanıklı çöp konteynerlerinin tanıtım toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, temizlik hizmetlerinde örnek gösterilen ilçe hüviyetine ulaşan Yeşilyurt’un tüm bölgelerinin daha temiz, daha güzel ve daha huzurlu olması adına gece-gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarındaki temizlik hizmetlerine büyük bir ayrıcalık gösterdiklerini dile getiren Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak taviz vermeyeceğimiz tek konu, insan ve toplum sağlığıdır. Sağlıklı hayat koşullarının olmadığı, cadde ve sokakların temizlenmediği, çöplerin alınmadığı bir kent veya ilçede yapılan yatırımların hiçbir anlamı ve kıymeti olmaz. Yeşilyurt’u her alanda modern bir kent kimliğine ulaştırmaya çalışırken, tüm yatırım ve hizmetlerimizin temelinde; temizlik, sağlık ve eğitim vardır. Yeşilyurt Belediyesi olarak dört yıllık sürede doğası, iklimi ve yeşil alanlarıyla ünlü güzel ilçemizin tüm yaşam alanlarını daha temiz, güzel ve huzurlu hale getirmek adına büyük bir gayret sarf ettik. Temizlik hizmetlerimizdeki çıtamızı sürekli yukarılarda tuttuk, bu alanda örnek gösterilen bir ilçe hüviyetine ulaştık. Yeşilyurt’un doğal yapısını korumak, yeni yaşam alanları kazandırmak ve hemşehrilerimizin sağlıklı ve güzel şartlarda hayatlarını sürdürmeleri için ilçemizin dört bir tarafındaki temizlik hizmetlerimizi gece-gündüz demeden sürdürmekteyiz. Dinimizin temel kaideleri arasında yer alan ve temizliğin önemini vurgulayan ‘Temizlik İmandandır’ anlayışı bizim esas aldığımız bir düsturdur. Sevk ve idaresinden sorumlu olduğumuz 82 mahallemizin tamamında sağlıklı hayat koşullarının üst seviyede olması, cadde ve sokaklarımızı pırıl pırıl hale getirilmesinde çok büyük mesafeler aldık. Yeşilyurt’un modern ve temiz olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bölgemizin doğal yapısını koruyabilmek için ekiplerimiz var gücüyle çalışmaktadır. ‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’ sloganımız temizlik hizmetlerimizle hayat bulurken, Yeşilyurt markasının dünyaya tanıtılmasında bu hizmetlerimizin büyük katkısı ve önemi vardır. İnsan ve çevre sağlığının korunması adına hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz, yatırımlarımız ve saha çalışmalarımızı aksatmadan, çıtamızı daha yukarıya taşımak için imkanlarımızı seferber ettik. Bir şehrin veya ilçenin markalaşması ve yıldızının parlaması kalite seviyesi yüksek temizlik hizmetlerinden geçmektedir” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün envanterini güçlendirmeye devam ettiklerini sözlerine ekleyen Çınar, “ İlçe genelinde sürdürülen temizlik hizmetlerinin daha koordineli ve planlı olması, personellerimizin daha rahat bir ortamda çalışmalarına imkan tanımak adına Temizlik İşleri Müdürlüğümüze modern bir bina tahsisi yaptık. Temizlik hizmetlerindeki kalite standartlarımızı daha iyi bir noktaya taşımak adına gerek iş makinesi alımı, gerek personel takviyesi gerekse de çöp konteyneri ve diğer malzemelerin alımlarına ayrıcalık tanıdık. Bu kapsamda, 64 adet iş makinesi ve 351 personelimizle bu hizmetlerimizi halkımıza ulaştırırken, envanterimize dahil ettiğimiz modern ve dayanıklı yeni çöp konteynerlerimizi hizmete sunuyoruz. 2014 yılından bugüne kadar 6 bin 939 adet çöp konteynerini ilçemize kazandırdık, 371 adet beş bin litrelik yer altı, 251 adet üç bin litrelik yer üstü çöp konteyneri, sekiz bin 964 adet 770 ve 400 litrelik galvanizli çöp konteyneri ile iki bin 250 adet 400 litrelik çöp konteynerini yerleştirdik. 10 adet çift kollu çöp konteyneri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe yoluyla temin ettiğimiz 327 adet 400 litrelik çöp konteynerini da belirlenen yerlere yerleştirdik. Çöp konteynerlerimizin modern ve estetik oluşu kent mimarisine de katkı sağlamaktadır. İlçemizde şu anda dört yıllık sürede dahil ettiğimiz ve eski dönemden kalan çöp konteynerleriyle birlikte toplam dokuz bin adet yer altı, yer üstü, modern ve estetik çöp konteynerleri bulunmaktadır. Bu yıl başlattığımız bir çalışmayla çöplerin oluşturduğu etkiyle zarar gören, yıpranan ve görüntüsü bozulan konteynerlerimizin üçte birini yeniliyoruz, ilk etapta bu konteynerlerden 800’ünü değiştireceğiz, ilerleyen zamanlarda diğerlerini de yeni ve modern konteynerlerle değişimini gerçekleştireceğiz. Temizlik hizmetlerimizde kullandığımız gerek iş makineleri olsun gerekse de çöp konteynerlerinin modern ve temiz olması hemşehrilerimize ulaştırdığımız hizmetlerimizin verim ve kalite düzeyini artırmaktadır” diye konuştu.