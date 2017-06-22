Yeşilyurt Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

Ramazan Bayramı ile ilgili bütün hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Polat, “Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz ve personellerimiz bayram boyunca vatandaşlarımızın hizmetinde olacak, hizmetlerimizin aksamaması için birimlerimiz nöbetleşe çalışmalarını sürdürecektir” İfadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı öncesinde gıda kontrollerinin yoğunlaştırıldığına dikkat çeken Başkan Polat, “Geleneklerimiz çerçevesinde hemşehrilerimizin misafirlerine ikram edecekleri tatlı ve diğer gıda ürünleriyle ilgili vatandaşlarımızın sağlıklı ürünleri temin etmeleri için denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Başkan Yardımcılarımızın gözetiminde ilçe genelindeki pastane, lokanta, kasap ve marketleri denetleyen Veteriner İşler Müdürlüğü ve Zabıta İşler Müdürlüğü ekiplerimiz ile Gıda Mühendislerimiz, iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığı, sağlık karneleri, iş yeri açma ruhsatları ve tatil ruhsatlarını incelediler. Tespit edilen eksikliklerle ilgili imalat sahiplerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Vatandaşlara bozuk ve kullanım süresi dolmuş gıda maddelerinin satılmaması için bütün önlemleri alıyoruz” dedi.

Ramazan Bayramına büyük bir özenle hazırlandıklarını dile getiren Polat, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bayram süresince hizmetlerini aksatmadan devam ettirecek. Bayram boyunca çöp alımlarına azami önem gösterilecek, ekiplerimiz ve çöp toplama araçlarımız sürekli sahada olacaklar. Vatandaşların yoğun olduğu yerlerdeki zabıta görevlilerinin sayısı artırırken, vatandaşlarını alış-veriş ve ziyaretlerini rahatlıkla yapmalarını sağlayacağız. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ayrıca seyyar satıcılara yönelik denetimler sıklaştırılırken, pazar yerlerindeki kontroller titizlikle devam ediyor “ diye konuştu.

Arife günü ve Ramazan Bayramı süresince vatandaşların vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Belediye Başkanı Polat, “Bayram öncesi mezarlık alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için çiçekler ve ağaçların sulama işlemleri yapılırken, yollar, mezarlar ve oturma alanları temizlenip bakımları yapıldı. Mezarlık içine konulan bankların ve mezarlıklar içinde yer alan çeşmelerin de onarım ve tamiratları yapıldı” dedi.

Başkan Polat son olarak, Gedik’teki Namazgah alanının çevre düzenlemesinden sonra hazır hale geldiğini ifade ederek, "Her Bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı namazını da hemşehrilerimizle birlikte Namazgah’ta hep birlikte eda edeceğiz. Çevre düzenlemesini tamamladığımız Namazgah alanının geliş ve gidiş yolunu baştan aşağıya sıcak asfalt ile yenileyerek daha düzgün hale getirdik. Buradaki duvarı yıkarak yeniden minber ve mihrap yaptırdık. Namazgah Alanımız çevre düzenlemesi, yol yenileme ve alan düzleştirme çalışmalarından sonra bayram namazına hazırdır” şeklinde konuştu.