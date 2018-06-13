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13 Haziran 2018 18:14

Yeşilyurt Belediyesi bayrama hazır

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ramazan Bayramının Yeşilyurt’ta huzur ve güven içerisinde geçmesi, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla bayram yaşamaları için gerekli tüm önlemleri aldık.

Yeşilyurt Belediyesi bayrama hazır

13 Haziran 2018 18:14

Yeşilyurt Belediyesi bütün birimleriyle Ramazan Bayramına hazır, ekiplerimiz arife günü ve bayram süresince görev başında olacak” dedi.


15 Haziran Cuma günü başlayıp, 17 Haziran pazar günü sona erecek olan Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram öncesi, sırası ve sonrası için bir dizi tedbirin alındığını belirten Başkanı Çınar, her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri açısından belediye olarak 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Ramazan Bayramı öncesinde gereken tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Çınar, “Ramazan ayının manevi iklimini 30 boyunca doyasıya yaşayan hemşehrilerimizin rahat ve güzel bir ortamda Ramazan Bayramını yaşamaları için Yeşilyurt Belediyesi olarak gereken hazırlıkları yaptık. Geleneklerimiz çerçevesinde hemşehrilerimizin misafirlerine ikram edecekleri tatlı ve diğer gıda ürünleriyle ilgili hemşehrilerimizin sağlıklı ürünleri temin etmeleri için denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Hemşehrilerimize bozuk ve kullanım süresi dolmuş gıda maddelerinin satılmaması için bütün önlemleri alıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bayram süresince hizmetlerini aksatmadan devam ettirecek. Bayram boyunca çöp alımlarına azami önem gösterilecek, ekiplerimiz ve çöp toplama araçlarımız sürekli sahada olacaklar. Bayram öncesi mezarlık alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için çiçekler ve ağaçların sulama işlemleri yapılırken, yollar, mezarlar ve oturma alanları temizlenip bakımları yapıldı. Mezarlık içine konulan bankların ve mezarlıklar içinde yer alan çeşmelerin de onarım ve tamiratları yapıldı” şeklinde konuştu.


Yapılan çalışmalarla cazibe merkezine dönüşen Gedik Tepesinde bulunan Namazgah’ta bayram namazının eda edileceğini ifade eden Başkan Çınar, “Her Bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı namazını da hemşehrilerimizle birlikte Namazgah’ta hep birlikte eda edeceğiz. Ayrıca ilçemizdeki camilerimizin genel temizliklerine büyük önem veriyoruz, ekiplerimiz camilerimizi bayram namazına hazır duruma getirmek adına temizlik çalışmalarına devam ediyorlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi Ramazan Bayramı boyunca da emrindeyiz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını şimdiden tebrik eder hayırlara vesile olmasını temenni ederim” diye konuştu.




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