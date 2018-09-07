Yeşilyurt Belediyesi değişim hizmetlerine ağırlık verdi

Yeşilyurt’un dört bir tarafında devam eden yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde denetlemeye devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bentbaşı mahallesinin farklı cadde ve sokaklarında devam eden çevre düzenleme, peyzaj yenileme, yol yenileme ve sıcak asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Bentbaşı Mahalle Muhtarı Bilal Şahin’inde yer aldığı inceleme gezisi sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Çınar, nüfus artışına paralel olarak yerleşim alanlarındaki araç ve yay trafiğini akıcı hale getirmek adına saha çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçenin muhtelif bölgelerinde sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, kaldırım yenileme ve kilit parke taşı döşeme hizmetlerine aralıksız devam ettiğini hatırlatan Çınar, Bentbaşı mahallesindeki cadde ve sokakların sıcak asfalt serimi çalışmalarından sonra daha güzel bir görüntüye kavuşacağını söyledi.

Mahallede var olan sorunlarının kalıcı çözümlerle giderildiğini ve vatandaşlara kaliteli ortamlarda yaşam olanaklarını ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Çınar, “Eski yapılaşmanın fazla olduğu bu bölgemizdeki yaşam şartlarını daha kaliteli bir seviyeye ulaştırmak adına yol yenileme, sıcak asfalt serimi ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam etmekteyiz.Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin titiz çalışması sonucunda eski görüntüden eser kalmadı, yollarımız ve yürüyüş alanlarımız çok güzel bir görüntüye kavuşmuş oldu.Asfalt ekibimiz mesai mefhumu gözetmeden ilçemizin dört bir tarafına kalıcı hizmetler ulaştırmaya devam ediyor.Yeşilyurt’ta nüfus artışıyla birlikte araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak yaşandığı bu tür bölgelerimizde ki değişim hizmetlerimiz planlı olarak sürdürmekteyiz.Aşırı yoğunluktan dolayı konforlu ulaşım ağımızı muhafaza etmek, vatandaşlarımızın her hangi bir sıkıntı yaşamamaları için gereken önlemleri zamanında alıyoruz. Bentbaşı mahallemizde bir yandan sıcak asfalt serimi yaparken diğer taraftan çevre düzenleme ve aydınlatma çalışmalarını tamamladık. Peyzaj düzenleme çalışmalarımız sırasında ihtiyaç görülen yerlere ağaç dikimi yaparak güzel bir görüntünün ortaya çıkmasını sağladık. Hedefimiz; modern, çağdaş bir Yeşilyurt’tur, bu hedefe ulaşmak içinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hizmet için verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin ayrıca gururunu yaşıyoruz. Hizmetlerimiz sırasında sabır gösterip ilgi ve desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerimiz başta olmak üzere ekiplerimize yardımcı olan, bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşan mahalle muhtarımız Bilal Şahin’e de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cadde esnafı ile bir süre sohbet eden Başkan Çınar, belediyenin sürdürdüğü çalışmalar konusunda vatandaşlara bilgi verdi. Cadde esnafı belediye çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, Başkan Çınar ve ekibine teşekkür etti.