Yeşilyurt Belediyesi evi yanan aileyi yeni evine kavuşturdu

Gerçekleşen projelendirme ve inşaat çalışmalar neticesinde mağduriyet yaşayan aile için tek katlı müstakil bir ev yaptırıldı. Yaşanan talihsiz olaydan dolayı dört aydır birçok sıkıntı yaşayan ve akrabalarının yanında kalan 86 yaşındaki anne Nergis Bakırcı ile oğlu Orhan Bakırcı yeni evlerine taşınarak, yaşadıkları kötü günleri geride bırakmanın huzurunu yaşıyor.

Bakırcı ailesini ziyaret ederek yaşadıkları mutluluğa ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mollakasım Mahallesi’nde evleri yangınla yok olan ailemizin yeni evlerine taşınmalarının mutluluklarına ortak olduk. Onların sevincini görmek her şeye değdi. Vatandaşlarımızın zor dönemlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yeşilyurt’ta vatandaşlarımızın yüzü gülüyorsa mutlu oluruz. İhtiyaç sahibi insanlarımıza yardım eli uzatmak bizim öncelikli görevimizdir. Yeşilyurt’ta hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı gelmez, buna da müsaade etmeyiz. Yeşilyurt’ta yaşayan herkesin mutlu ve huzurlu olması için gece gündüz demeden çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’ta yaşayan her bir vatandaşın yüzünün gülmesi ve huzurlu olması için hizmetlerine ara vermeden devam edeceklerini ifade eden Çınar, “Yaklaşık dört ay önce Mollakasım Mahallemizde ikamet eden Bakırcı ailemizin yaşadığı ev, çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale gelip yıkılmıştı. Yangının çıktığı gün evi ziyaret eden Bakanımız, o dönem Yeşilyurt Belediye Başkanlığı yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat, Kaymakamımız ve diğer ilgili yetkililerle burada geniş çaplı bir inceleme yapılmıştı. Öncelikle harabeye dönen evin yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri yapıldı. Bakırcı ailesinin yaşadığı mağduriyeti gidermek adına Yeşilyurt Belediyesi olarak gereken çalışmaları çok hızlı bir şekilde gerçekleştirip dört ay gibi kısa bir sürede müstakil evimizi tamamladık ve anahtarını aile fertlerine teslim ettik. İki oda bir salon şeklinde projelendirilip, ferah ve geniş bir şekilde oturmaya hazır hale getirilen evimiz hayırlı uğurlu olsun. Aile fertlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, yenilenen evlerinde mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını temenni ediyorum. Evimizin yapım sürecinde destek veren İlçe Kaymakamlığımıza, hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim böyle sıkıntıları bir kez daha yaşatmasın, herkesin mutlu olduğunu görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti” şeklinde konuştu.

Yapılan yardım ve çalışmalar hakkında memnuniyetini dile getiren Ömer Bakırcı ise, “Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunuyoruz. Dört ay önce evimiz yandı, oturulamayacak hale gelip yıkıldı. Yaşadığımız mağduriyeti gidermek adına bize yeni bir ev hediye edildi, gerçekten çok mutlu olduk. Başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar olmak üzere bu güzel evin yapımında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler her zaman Mehmet Çınar Başkanımızın yanındayız, Allah işini gücünü rast getirsin” diye konuştu.