Yeşilyurt Belediyesi iftarda Suriyeli aileleri ağırladı

Programda konuşan Malatya Şam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Nur Yusuf, Yeşilyurt Belediyesinin her türlü şart ve durumda yanlarında olduğunu ifade ederek, “Zalim Esed’in zulmünden dolayı Malatya’ya sığınan kardeşlerimizi aynı sofra etrafında, birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Malatya’ya geldiğimiz andan itibaren Yeşilyurt Belediyesine ilettiğimiz tüm sıkıntılarımız çözüme kavuştu. Allah onlardan razı olsun. Yeşilyurt Belediyesi bizim her zaman yanımızda olmuştur, desteklerini esirgememiştir. Bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Başkanımıza ve ekibine Dernek Yönetimi ve bütün Suriyeli aileler adına teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah Ramazan Ayının huzur ve bereketini daim kılsın, sofralarımız bereketli olsun” dedi.

İftar davetine gösterilen ilginin kendilerini sevindirdiğine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Malatya’ya sığınan Suriyeli kardeşlerimizle aynı sofra etrafında bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşamaktayız. Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman kardeşlerimizin yanındayız, onların derdi bizim derdimizdir. Müslümanlığın temelinde kardeşine yardım etmek, ekmeğini ve suyunu paylaşmak vardır, bizlerde bu anlayış doğrultusunda yaşanan zulümden dolayı evinden ve yurdundan olan Müslüman kardeşlerimize elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Yurtlarından kopup gelen kardeşlerimizle gönlümüzü ve soframızı paylaşmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çınar, “Ülkelerimiz arasında sınırlar olsa da aramızda din bağı var, akrabalık bağı var, hepsinden önemlisi insanlık bağı var. Bugüne kadar elimizden gelen tüm desteği verdik, bizden yardım isteyen tüm kardeşlerimize Devletimizin aktardığı imkanları ulaştırdık. Aramızdaki Muhacir Ensar muhabbetini bozmaya kimsenin gücü yetmez. İç ve dış hainler ne kadar plan yaparlarsa yapsınlar biz kardeşlerimize gönlümüzü ve soframızı açmaya devam edeceğiz. Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra okunan ezan ve yapılan duaların ardından hep birlikte iftar yapıldı.