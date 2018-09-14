Yeşilyurt Belediyesi, ilçedeki okulların temizliğini yaptı

Yeşilyurt Belediyesi, ‘Temiz Okul, Sağlıklı Nesiller' projesi kapsamında 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı öncesinde ilçe genelinde bulunan 202 okulda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Okullardan gelen bakım, onarım ve tadilat taleplerini imkanları ölçüsünde geri çevirmeyen Yeşilyurt Belediyesi temizlik ekipleri eğitim-öğretim yılının açılmasına kısa bir süre kala ilçedeki tüm okulları temizledi.

Öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için imkanlarını seferber ettiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Temiz Okul Sağlıklı Nesiller' projesi çerçevesinde ilçedeki okullarda temizlik hizmetlerini büyük bir titizlikle sürdürdüklerini söyledi. İlçedeki 202 okulda temizlik çalışmasının gerçekleştiğini dile getiren Başkan Çınar, “Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç şüphesiz eğitimli gençlerle ulaşacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimizin iyi şartlarda eğitim almasına adına elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bu anlamda çok güzel çalışmalar yaparken, okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gelen talepleri yerine getirmeye ayrı bir önem veriyoruz. 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak olan 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde ‘Temiz Okul Sağlıklı Nesiller' projesi çerçevesinde ilçemizde bulunan bütün okullarımızın temizliği başta olmak üzere spor sahaları ile yeşil alanlarının bakım ve çevre düzenlemelerini yapmaktayız. Öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda yeni eğitim dönemine başlamaları ve derslerini güzel ortamlarda yapmalarının yanı sıra velilerimizin de gönül rahatlığıyla çocuklarını okullara göndermeleri için Okul İdarecilerimiz ve Okul Aile Birliklerinden gelen istekler çerçevesinde okullarımızın iç ve dış alanlarının temizliğini yapmaya devam ediyoruz. İlçemizde bulunan bütün okullara ihtiyaç duydukları her türlü desteği veriyoruz. Fiziki ortamları iyileştirilmiş okullar kuşkusuz öğrencilerimize daha iyi hizmet sunacaktır. Okullarımız bu hizmetlerimiz sayesinde yeni eğitim-öğretim yılına tertemiz girecektir. Çocuklarımızın sağlıklı ve güzel şartlarda yeni eğitim yılına başlamaları içinde elimizden gelen gayreti göstermekteyiz” şeklinde konuştu.

Çınar, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için başlatılan ‘Uyum Haftası' kapsamında Tecde Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Okul yetkilileri tarafından kapıda karşılanan Başkan Çınar, gençlerle sohbet edip, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için başarı dileklerini sundu.