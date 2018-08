Yeşilyurt Belediyesi kurban bayramı için tedbirler aldı

Dokuz günlük Kurban Bayramının tatilinin Yeşilyurt’ta huzur ve güven ortamında yaşanması için Yeşilyurt Belediyesinin tüm birimlerinin aktif bir çalışma döneminden geçeceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kurban Bayramının Yeşilyurt ilçesinde en güzel şekilde idrak edilmesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik atmosferinde bir bayram heyecanı yaşanması için gereken önlemleri aldık. Kendi içimizde yaptığımız koordinasyon toplantısında kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesinden temizlik hizmetlerine, denetim faaliyetlerinden diğer hizmetlerimize kadar geniş yelpazede bir çok alanda üzerimize düşen görevler hakkında bir dizi kararlar aldık. Bayramın bayram tadında yaşanması adına Yeşilyurt’ta tüm tedbirler üst seviyeye çıkartılacak ve halkımız huzur ve mutluluk içerisinde bir Kurban Bayramı yaşayacaktır. Bizlerde sürekli sahada olup, vatandaşlarımızla iç içe, gönül gönüle bir bayram yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’ta 11 adet kurban kesim yeri ile bir adette kurban satış yerinin belirlediklerini ifade eden Çınar, “Vatandaşlarımızın hem kurban alımları hem de kurban kesimlerini rahat ve güzel bir ortamda yapmaları adına İlçe Kaymakamlığımız ve İlçe Müftülüğümüzle ortak çalışmamız neticesinde, 11 farklı noktada kurban kesim ile bir noktada kurban satış yeri oluşturduk. Kurban satış yerlerinde Veteriner Hekim, Belediye Zabıtası ve Din Görevlilerinden oluşan Kurban Denetim Birimi hazır bulunacaktır. Kurban kesim yerlerinde sağlık kurallarına, hijyenik şartlar ve dini kurallara azami ölçüde uyulacak ve özenli bir çalışma gerçekleşecektir. Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz kurban satış ve kesim noktalarında ki çöp konteynırlarını dezenfekte aracıyla parfüm içeren yıkama suyu ile temizleyecektir. Kurban hizmetleri komisyonunca belirlenen yerler dışında, cadde ve sokak gibi yerlerde kesim yapanlar tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanacaktır. Kurban satış yerlerine getirilen kurbanlıkların sağlık kontrolleri Veteriner İşler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından titizlikle yapılacaktır. Sağlık durumu kesime elverişli olmayan kurbanlıkları satış alanına kesinlikle alınmayacaktır. Açık alanlarda rastgele kurban kesimine ve atıkların çevreye bırakılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz ve tavizde vermeyeceğiz. Halkımızın açık alanlarda kesim yapmamalarını ve rahatsız edici görüntüler sergilememelerini rica ediyoruz. Kurban bayramında kesim ücretlerin küçükbaş hayvanlar için 60 TL, büyükbaş hayvanlar için ise 300 TL olarak belirlenmiştir. Yeşilyurt Belediyesi olarak kurban satış ve kesim yerlerinde vatandaşlarımıza ücretsiz kurban poşeti dağıtımı da yapacağız” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’ta bayram boyunca yapılacak hizmetler hakkında bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bizim önceliğimiz, halkımızın hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamadan, mutlu bir bayram tatili yaşamasıdır. Bu kapsamda; Zabıta, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Veterinerlik, Çevre Koruma ve Kontrol ile Temizlik İşleri Müdürlüğü`ne bağlı ekiplerimiz bayram boyunca hizmet verecekler. Bayram öncesinde cadde ve sokakların temizliğine yoğunlaşan ekiplerimiz, bayram boyunca da hem kurban kesim yerlerinde hem de çöplerin alınmasında aralıksız mesai yapacaklar. Görevlendirilen personel, kesim noktalarının temizliği, kurban atıkların kaldırılması ve oluşacak diğer sorunlarla ilgili müdahalelerde bulunacaktır. Çöp toplama araçları da kurban atıklarını toplamak için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürecektir. Vatandaşlarımızın başta bayram namazı olmak üzere vakit namazlarını sakin ve güzel bir atmosferde eda edebilmeleri için camilerimizi temizleyerek, gül kokusu sıkacağız. Camilerimizden böylelikle gül kokusu yayılacak. Yurt içi ve yurt dışından ilçemize gelen misafirlerimiz ve ilçe sakinlerimizin mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapmaları için mezarlıklarımızda temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladık. Zabıta ve Veteriner İşler Müdürlüğü ekiplerimiz özellikle Arefe günü açık yiyecek ve içecek üretimi ile satışını gerçekleştiren işyerlerinde denetimlerini daha da yoğunlaştıracaktır. Vatandaşlarımızın bayram için alış verişlerini yaptıkları pastane, lokanta ve market gibi işyerlerinde denetimleri yoğunlaştıracağız. Sağlıksız, günü geçmiş, halkımızın sağlığını bozacak gıda ve ürünlere izin vermeyiz. Bizlerde sürekli sahada olup çalışmaları yerinde denetleyeceğiz. Bayram boyunca halkımızın hizmetinde olacağız. Mutlu, huzurlu ve güvenli bir bayram için belediye ekiplerimiz 7/24 görev başında olacaktır” diye konuştu.

Kurban Bayramı namazı için Gedik Tepesindeki Namazgah alanın hazır hale getirildiğini ifade eden Başkan Çınar, “ Osmanlı İmparatorluğu döneminde vakit namazları dışında bayram namazlarının edâ edildiği “Namazgâh” kültürünü Yeşilyurt’ta yaşatmaya devam ediyoruz. Ramazan ile Kurban Bayramlarında bayram namazlarına ev sahipliği yapan Gedik tepesindeki Namazgah alanımızda kıymetli hemşehrilerimizle birlikte Kurban Bayramı namazının heyecanını hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Yeşilyurt’ta kurban kesim alanları: “T.Temelli Caddesi Zaviye Mahallesi, Bahçebaşı Mahallesi, Gündüzbey Sokak, Bentbaşı Mahallesi Meslek Sokak No: 180, Yakınca Mahallesi Taşköprü Caddesi, Hocalar Kanalboyu Sokak No: 27, Bostanbaşı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No: 13 Barguzu Köprüsü yanı, Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Sokak No: 55, Aşağıbağlar Mahallesi Serasker Sokak No: 6, Tecde Mahallesi Kara Halil Sokağı No: 57, Yakınca Mahallesi Yavuz Selim Caddesi Kapalı Semt Pazarı, Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi Dereboyu Sokak” olarak belirlendi.

Kurban satış yeri ise: “Mollakasım Mahallesi Karaman Köprü yanı” olacak.