Yeşilyurt Belediyesi Malatya Film Festivaline sponsor olacak

Malatya Uluslararası Film Festivaline yönelik kurumsal sponsorluk sözleşmesi protokolüne ortak olunmasıyla ilgili gündem maddesini onayladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısı 1.oturumunda gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Açılış ve yoklamanın ardından öncelikle 6 Eylül 2018 tarihli eylül ayı olağan toplantısının karar özetinin oy birliğiyle kabul edilmesinden sonra gündemdeki maddeler tek tek görüşüldü.

Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, bitüm alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kullanılacak 15 Milyon TL kredi için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yetki verilmesi onaylandı.

Yeşilyurt Belediyesinin 2019 Mali yılına ait Bütçe Teklifi ve Tarife Cetveliyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken, 2019 Yılı Performans Programı görüşüldükten sonra onaylandı.

Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 8.Malatya Uluslararası Film Festivaline yönelik kurumsal sponsorluk sözleşmesi protokolüne ortak olunmasıyla ilgili gündem maddesini onaylayan Belediye Meclisi, 10 ile 15 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek ‘Malatya Tanıtım Günleri' etkinliğine Yeşilyurt Belediyesinin katılım göstermesine karar verdi.

Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce gönderilen, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar tebliğin ‘Hazineye ve Belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar' başlıklı 7.maddesinde bulunan ‘Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili Belediyeye ödenmek kaydıyla taşınmazların rayiç bedel üzerinden Belediyeye doğrudan bunlara satılır' hükmü gereğince mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarda yapı kayıt belgesi alınmış ve Belediyemize satın almak için başvuru yapan belge sahiplerine doğrudan satış yapılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi' teklifi görüşüldükten sonra onaylandı.

Dilek mahallesi içinden geçen T.C.D.D'ye ait hemzemin geçitlerin alt veya üst geçite dönüştürülmesi amacıyla hazırlatılan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Tadilatına yönelik İmar Komisyonu Raporunu onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt'un tarihi konaklarını kültürel yapılarına uygun olarak restore ederek gelecek kuşaklara taşınması adına Hıroğlu Mahallesindeki tarihi evleri kapsayan restorasyon çalışmalarına dahil edilmek suretiyle Yeşilyurt Belediyesi tarafından satın alınan bir binanın arka kısmındaki bir alanında satın alınmasına karar verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarih kokan evlerimizin aslına uygun olarak restore edilmesi ve hizmet sunulması Yeşilyurt'un iç ve dış turizmde hak ettiği konuma ulaşmasında katkı sağlayacaktır. Hıroğlu mahallemizde tarih kokan evlerimizi aslına uygun olarak restore edip yerel ve bölgesel turizmimize kazandıracağız. Tescil ettirdiğimiz evleri butik otel ve yöresel yemeklerimizin satışının yapılacağı mekanlara dönüştürmek adına restorasyon çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bölgeyi geliştirmek adına yürüttüğümüz projemiz kapsamında buradaki ön kısımlarda bulunan binaları satın almıştık. Şu anda satın alınmasına karar verilen alanda daha önceden satın aldığımız binanın avlu ve lokantaların bulunduğu yerin arka kısmındadır, burayı da projeye dahil edeceğiz.” diye konuştu.

Gündemindeki beş maddenin ertelenmesine, iki maddenin gündemden çıkartılmasına, beş maddenin red edilmesine, yedi maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesini kararlaştıran Yeşilyurt Belediye Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Mali Yılı Bütçesi ve Tarifeler Cetvelini görüşmek üzere 19 Ekim 2018 Cuma günü saat 10:30'da yeniden bir araya gelecek.

Alınan kararların ‘hayırlı' olmasını temenni ettikten sonra 1.Oturum Toplantısını kapatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yaptırılan nostaljik radyoları Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerine takdim etti.