Yeşilyurt Belediyesi sathi kaplamada 2018 yılı hedefini aştı

Sathi kaplamada 2018 yılı için belirlediğimiz 200 km'nin üzerinde bir çalışma gerçekleştirdik.” dedi.

Yeşilyurt'un muhtelif mahallelerinde devam eden yol açma, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çınar, Yeşilyurt'un günden güne büyüyüp geliştiğini dile getirdi.

Çınar, “Biz yaşadığımız şehre, kentimize hizmet etmekten haz alıyor, mutlu oluyoruz. İlçemizin en uç noktasında bile hemşerilerimizi hizmetle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin refah ve huzur seviyesini yükseltecek yatırımlarımızla gelecek nesillere kalıcı eserler emanet ediyoruz. Ticaretimizin ve ekonomik hayatımızın daha hareketli olması adına ilçemizdeki ulaşım ağını daha akıcı hale getirmek için çalışıyoruz. Araç trafiğini daha akıcı hale getirmek; vatandaşlarımızın hem gündelik hayatlarını hem de iş hayatlarını kolaylaştırırken, kentimizin de her alanda gelişimine ışık tutmaktadır. Bütün hizmetlerimizi merkez-kırsal ayrımı yapmadan sürdürmekteyiz. Yeşilyurt'umuzda nüfus artışının yoğunluk kazanmasıyla birlikte farklı yol güzergâhları açma, mevcuttaki yollarımızı sıcak asfalt ya da sathi kaplamayla daha akıcı hale getirmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Dört yılda 370 bin 555 ton sıcak asfalt serimi yaparken,459 bin 028 metrede sathi kaplama yaparak bu alanda rekor seviyede bir yatırım gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Gündüzbey, Tecde ve Hıroğlu mahallelerindeki sathi kaplama ve sıcak asfalt serim hizmetlerini inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sathi kaplamada 2018 yılı için belirlenen 200 kilometre hedefini aştıklarını ifade ederek, “Gündüzbey ile Çırmıktı'da ki dere yatağının etrafındaki yolun büyük bir kısmını açıp, serme ve sıkıştırma işlemlerini tamamlayarak zemini güçlendirmiştik. Açtığımız yolun yaklaşık 800 metrelik kısmını sathi kaplamayla güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Burada yaşayan çiftçi ve üreticilerimizin rahat bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri, işlerini temiz ortamlarda yapmaları adına buradaki yol açma çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Buradaki ulaşım ağının konforlu hale gelmesi bölgedeki araç trafiğinin de rahatlamasına sağlayacak. İlçemizin özellikle kırsal bölgelerindeki ulaşım ağını daha konforlu hale getirmek adına sathi kaplama seferberliği ilan etmiştik. 2018 yılı için sathi kaplama serimin de ortaya koyduğumuz 200 kilometre hedefinin üzerine çıktık. Mevsim şartlarının uygun gitmesi durumunda yaklaşık 50-60 kilometre daha sathi kaplama yapmayı hedefliyoruz. Düzenli, planlı ve sistematik bir şekilde hayata geçirdiğimiz bu tür ciddi yatırımlar ilçemizin sosyal, ekonomik ve turizm hayatına olumlu yansımalarda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Tecde ve Hıroğlu mahallesindeki yol açma ve yenileme hizmetlerini yerinde inceleyen Başkan Çınar, “Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı sıcak asfalt, sathi kaplama ve yol yenileme ekiplerimiz şu anda ilçemizin dört bir tarafına kaliteli ve güzel hizmetler götürüyorlar. Bizim hizmet felsefemizde durmak asla yok, yarınlarımızın bugünlerimizden daha iyi olmasına adına 7/24 demeden her alanda çalışıyoruz. Kıymetli hemşerilerimize hizmet götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz"dedi.

Saha çalışmaları sırasında vatandaşlar ve esnaflarla sohbet ederek yapılan çalışmalarla ilgili görüş ve önerini almayı ihmal etmeyen Başkan Çınar, çalışmaları takip eden gençlerle sohbet etti.