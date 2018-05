Yeşilyurt Belediye’sinde Çınar dönemi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için görevinden istifa eden Yeşilyurt Belediye eski Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yerine getirilecek ismi belirlemek için olağanüstü toplantı yapan Yeşilyurt Belediye Meclisi, gizli oylamayla yapılan seçimlerin ardından AK Parti adayı Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar’ı Başkanlığa seçti.

31 AK Parti’li, 5 CHP’li ve 1 de bağımsız üyeden oluşan Yeşilyurt Belediye Meclisi, dört yıl sürdürdüğü Yeşilyurt Belediye Başkanlığından istifa ederek Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan seçimlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Hacı Uğur Polat’ın ayrılmasından sonra, 5393 sayılı Belediye Kanunun 45. maddesi gereğince olağanüstü toplandı.

Vali Ali Kaban’ın çağrısı üzerine Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Meclisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra gizli oylama ile seçimini gerçekleştirdi.

Olağanüstü toplantının gerekçesini açıklayan Meclis Başkan Vekili Yakıcı, “Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesi sonucunda boşalan Yeşilyurt Belediye Başkanlığı seçimi için Malatya Valiliğinin 08-05-2018 tarih ve 7785 sayılı yazılı ile 5393 sayılı Belediye kanununun 45.maddesi gereği, aynı kanununun 20.maddesi kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Meclisi olarak olağanüstü toplanmış bulunmaktayız” dedi.

Yeşilyurt’a hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediyesi eski Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür eden Meclis Başkan Vekili Yakıcı, “ Malatya’nın büyükşehir olmasından sonra Yeşilyurt Belediyesinin kurucu Belediye Başkanı olarak dört yıl boyunca yaptığı çalışmalarla fark oluşturan, farklılıkları zenginliğe dönüştürerek birlik ve beraberliğin adresi haline getiren, genç, dinamik ve alanında uzman bir ekiple mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle çalışan Hacı Uğur Polat, ilçemizi daha ileriye taşımak adına büyük yatırımlar imza atmış, geleceğe yönelik projeleri desteklemiş ve saymakla bitmeyecek projeleri kısa sürede hayata geçirmiştir. Hacı Uğur Polat’a ilçemize vermiş olduğu emeklerden dolayı şahsım ve Meclisimiz adına teşekkür ediyor, yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Meclis Başkan vekili Ramazan Yakıcı’nın konuşmasından sonra gizli oylamayla Başkanlık seçimi gerçekleşti.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar ile bağımsız üye Ahmet Keleş’in aday oldukları başkanlık seçiminde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla AK Parti adayı olarak katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, 37 meclis üyesinin 31’inin oyunu alarak Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçildi. Ahmet Keleş 1 oy alırken, 5 oy ise boş çıktı.

Meclis Başkanvekili Ramazan Başkanlık seçimi kazanan Mehmet Çınar’ı tebrik ederken, yeni görevinde başarılar diledi.

Seçimlerin ardından kürsüye gelerek teşekkür konuşması yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, birlik ve beraberlik ruhuyla Yeşilyurt’a hizmet edeceklerini ifade etti.

Konuşmasına tüm annelerin Anneler Gününü tebrik ederek başlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlk olarak konuşmama anneme selam göndererek başlamak istiyorum. Ailelerimizin temel direğini oluşturan, toplumumuzun geleceğini şekillendiren bütün Annelerin özel günlerini en içten duygularımla tebrik ediyor, kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’un dört yıllık süre zarfında hayata geçen yatırımlar ve projelerle büyük bir değişime uğradığını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Büyük bir değişim ve dönüşümü hep birlikte yaşıyoruz. Bu değişim ve dönüşüm 30 Mart 2014 tarihinde küçük bir ilçe iken 300 bini aşan nüfusa ulaşmasıyla her alanda gerçekleşti. Buna zemin hazırlayan, imkan veren ve bizleri Ankara’ya davet ederek, bizzat görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Başbakanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 2014 yılında Malatya’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte merkez ilçeye dönüşen Yeşilyurt’ta dört yıl Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Bu büyük ailenin sorumluluğunu almak benim için onur ve gurur verici bir durum. Dört yıl içerisinde çok büyük işler başardık. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek, birlik, beraberliğin adresi haline gelmek en büyük başarımızdır. Bu birlik ve beraberlik ile aynı yöne bakarak gerçekleştirilen çalışmalar herkesin gıpta ile baktığı örnek bir ilçeyi oluşturdu. Yeni Yeşilyurt’un oluşum ve dönüşümünde kurucu başkanımız Hacı Uğur Polat’ın liderliğinde, değerli meclis üyelerimiz, tüm takım arkadaşlarımız, canla başla, severek, gecesini gündüzüne katarak, mesai mefhumu gözetmeden çalıştık. Allah’ın izniyle heyecan ve çalışma azmimizi arttırarak devam ettireceğiz. Çıkmış olduğumuz bu yolda üstlendiğimiz görevin sorumluluk ve ağırlığının farkındayım. Bana her zaman destek veren; başta eşim, çocuklarım ve ailem olmak üzere, başkan yardımcılarımıza, daire müdürlerimize, tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ana tanıklık eden meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Çalışmalarımızı üretirken bizleri yalnız bırakmayan ve bu görevi üstlendikten sonra da fikir ve düşüncelerine ihtiyaç duyduğumuz, desteklerini beklediğimiz, siyasi partilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza ve basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, Milletvekillerimize, İl, İlçe, Kadın ve Gençlik Kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Dört yıl boyunca birlikte çalışmaktan onur ve gurur duyduğum kurucu başkanımız Hacı Uğur Polat’a yaptıkları hizmetler için şahsım ve Yeşilyurt Belediyesi adına teşekkür ediyorum. Büyük bir bütünün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Büyükşehrimizin büyük ilçesi Yeşilyurt sizlerin desteği ve gayretleriyle örnek bir yer olma yolunda ilerleyecektir. Büyüyen sevdamız büyümeye devam edecektir. Dua ve desteğinize her zaman ihtiyacımız var, yapılan çalışmalar hepimiz için. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Meclis Üyelerinin tebriklerini kabul eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra Yeşilyurt Belediye Başkanlık makamında AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler tarafından görevlendirilen AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’in de katılımıyla düzenlenen devir-teslim töreniyle Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Ramazan Yakıcı’dan görevi devir aldı.

Devir-teslim töreninde AK Parti İl Başkanı Mahmut Üner Özer, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri ve AK Parti İl ve İlçe Teşkilat üyeleri de hazır bulundu.