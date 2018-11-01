Yeşilyurt Belediyesinde e-belediye farkı

Yeşilyurt Belediyesinin teknolojik alt yapısını güçlü ve etkin bir düzeye ulaşması adına farklı yenilikleri hizmete sundukları ifade eden Başkan Çınar, “Vatandaşlarımızın internetin olduğu her yerde hizmetlerimize bir tuşla ulaşabilmeleri adına gelişen teknolojiden gerektiği şekilde faydalanıyoruz. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün bünyesinde devam eden ‘E-Belediye- Online Belediyecilik' hizmetlerimiz sayesinde vatandaşlarımıza bir tuş kadar yakınız. Vatandaşlarımız belediyeye gelmeden 7 gün 24 saat internet ortamında tüm işlemlerini bu sistem üzerinden rahatlıkla yapabilmektedir. ‘E-Belediye- Online Belediyecilik' işlemlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Yurt içi veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belediyemizin resmi web sitesi olan www.yesilyurt.bel.tr adresine girerek e-belediye üzerinden sicil bilgilerini sorgulama, online borç sorgulama/online ödeme, tahakkuk ve tahsilat sorgulama/makbuz dökümü, arsa metrekare fiyatları /inşaat maliyetleri/aşınma oranları, çevre ve temizlik vergisi bedelleri, evrak takibi/elektronik imzalı evrak doğrulama, online imar ruhsat başvuruları,imar ruhsat başvuruları onlıne sorgulama ve takibi ile meslek edindirme kursları online başvurularını kolay bir şekilde yapabilmektedir. Vatandaşlarımız e-belediye üzerinden borçlarını rahatlıkla öğrenip, ödemelerini güvenli ortamlarda kredi kartıyla yapma şansına da sahiptir. Yeşilyurt Belediyesine bir tuş kadar yakın olan hemşerilerimiz, bu sistemi kullanarak bir yandan zamandan tasarruf ederken diğer taraftan da kamusal verimliliğin artmasında etkin rol üstleniyorlar. Vatandaşlarımız, dünyanın neresinde olursa olsun resmi internet sitemiz üzerinden istedikleri işlemleri kolay ve rahat bir şekilde yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesinin kolay ve rahat ulaşılabilen bir belediye hüviyetine sahip olduğunu hatırlatan Çınar, “Halkımızla gerek yüz yüze gerekse de 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz, 0532 100 8 910 nolu Whatsapp hattımız, sosyal medyamız ( facebook, twitter, instagram), ‘Çek-Gönder' ve resmi internet sitemiz üzerinden bir araya gelip, taleplere hızlı ve kolay çözümler üretiyoruz. Halkımızın refahı ve mutluluğu için çağın gerektirdiği tüm gelişmelerden yararlanmaya devam edeceğiz. Biz yeniliklere açık, temelinde kolay ve hızlı çözüm anlayışını esas alan hizmet felsefemizle halkımızın her türlü şart ve durumda yanındayız. İlçe sınırlarımızda ki hemşerilerimizle birlikte dünyanın dört bir tarafında yaşayan ve bizimle irtibat kurmak isteyen tüm vatandaşlarımıza gönlümüz, kapımız ve yüreğimiz her zaman açıktır. Yeşilyurt Belediyesi kolay ulaşılabilen, hizmetlerini halkın ihtiyaçlarına göre belirleyip, ulaştıran örnek bir belediyedir" diye konuştu.