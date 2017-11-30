Yeşilyurt Belediyesinde hizmet içi eğitim semineri

Vatandaşlara daha kaliteli hizmetler sunmak için hizmet içi eğitim programlarına devam eden Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezinde gerçekleşen ‘Etkili İletişim- Beden Dili’ eğitim seminerinde İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. Hasan Topbaş sunum yaptı. Yrd. Doç. Dr. Hasan Topbaş, birim müdürleri ve personellerin yer aldığı eğitim programında, kurum içi iletişim, bakış açılarını geliştirme, kişisel iletişim, ekip çalışması, takım ruhu, iletişimde dil, üslup, diksiyon, beden dili, iletişimde soru sorma ve yanıtlama konularında bilgiler paylaştı. Günün ikinci seminerinde ise İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Abuzer Yeşil tarafından ‘Liderlik ve Yönetme Sanatı’ başlığı altında sunum yapıldı. Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin yer aldığı eğitim çalışmasında belediye yöneticilerinin yönetme, liderlik becerilerini artırmak ve birimlerini daha etkin yönetebilmeleri için dikkat etmeleri gereken konularda bilgiler verildi.

Hizmet içi eğitim programlarının vatandaşlara sundukları hizmetlerin daha verimli olmasını sağladığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, "Yeşilyurt Belediyesinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar görev yapan herkesin eğitimli ve bilgili olması halkımıza sunduğumuz hizmetin verimliliğini artırmaktadır. Mesai arkadaşlarımızı günün koşullarına uygun olarak yetişmesini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlarına fazlasını katmak için eğitim programlarına ağırlık veriyoruz. Bu eğitimlerle personelin verimliliği ve performansını artırarak belediye çalışmalarının kalitesini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, yöneticilerimize ve personellerimize eğitimler vererek kurum içi dinamiği artırmak ve ortak akılla etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Bunun yanı sıra personellerimize daha geniş ve etkili bir vizyon kazandırarak vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Kurum içi hizmet kalitesini daha üst seviyelere ulaştırmak, kurumsal yapıyı ve kurum aidiyeti oluşturmak için bu tür eğitim çalışmalarına önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitimin her şeyin temelini teşkil ettiğini sözlerine ekleyen Polat, “Kazanılması gereken en büyük sermaye bilgi ve eğitimdir. Bilgiye sahip olan kişi tüm zorlukların üstesinden gelebilir. Kaliteli, etkin ve verimli hizmetlerin temelinde eğitim yatmaktadır. Belediye olarak personellerimizin görev yaptıkları alanlarda bilgili olmaları içinde bu tür eğitim çalışmalarını sürekli yapıyoruz” diye konuştu.

Eğitimciler sunumların sonunda katılımcılardan gelen soruları da cevaplandırdı.