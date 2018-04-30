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30 Nisan 2018 12:34

Yeşilyurt Belediyesi’nden 7 bin 500 öğrenciye kitap fuarı hediye çeki

Yeşilyurt Belediyesi, ilçe sınırlarındaki tüm liselerin 11.

Yeşilyurt Belediyesi’nden 7 bin 500 öğrenciye kitap fuarı hediye çeki

30 Nisan 2018 12:34

inci sınıflarında okuyan 7 bin 500 öğrenciye 7.Anadolu Kitap Fuarına özel 10 TL’lik hediye çeki dağıttı. Öğrenciler bu çeklerle istedikleri yayınevinden kitap temin edebilecek.


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ‘Ah Kudüs’ temasıyla 7’incisi düzenlenen Anadolu Kitap Fuarında gençlerin istedikleri kitabı rahatlıkla alabilmesi adına Yeşilyurt Belediyesi tarafından uygulanan hediye çeki projesi bu yılda devam ediyor. Gençlerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak adına gerek fiziki yatırımlar gerekse de sosyal sorumluluk projeleriyle Yeşilyurt’u eğitim ve kültür yuvası haline getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimatıyla başlatılan hediye çeki projesi kapsamında ilçedeki liselerin 11.sınıflarında okuyan 7 bin 500 öğrenciye 10 TL’lik hediye çeki dağıtıldı. Öğrenciler kendilerine verilen bu çeklerle ‘7.Anadolu Kitap Fuarı’ kapsamında istedikleri kitaba daha kolay ulaşabilecek. Tek amaçlarının gençleri daha fazla kitapla buluşturmak olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Okumak insanı yücelten bir eylemdir. Okudukça değerimiz artar, okudukça kainatı ve birbirimiz daha iyi anlarız ve söyleyecek sözümüz olur. Yeşilyurt Belediyesi olarak kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlarda çocuklarımıza aşılamak, kitap okumayı teşvik etmek amacıyla 28 Nisan ile 6 Mayıs 2018 tarihleri arasında hizmet verecek olan ‘7.Anadolu Kitap Fuarı’ kapsamında ilçemizdeki liselerin 11.sınıflarındaki 7 bin 500 öğrencimize 10 TL’lik hediye çeki dağıttık. Öğrencilerimiz kitap fuarı süresince bu çeklerle istedikleri yayın evinden istediği kitabı alabilecekler. Tüm gençlerimizi fuara katılarak, kitaplarla ve yazarlarla buluşmaya bekliyoruz. Bizim tek gayemiz; Yeşilyurt Kitap Yurdu projesinde olduğu gibi öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik etmektir” ifadelerini kullandı.


Yeşilyurt Belediyesinden aldıkları 10 TL’lik hediye çekleriyle istedikleri kitabı daha rahat alabilen öğrenciler üç yıldır başarıyla devam eden projeden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti.


TUBİTAK Bilim fuarında yaptığı çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediyesi tarafından kendisine hediye çeki verildiğini ifade eden Mehmet Camsevim isimli öğrenci, bu çeklerle istediği kitabı daha rahat alabildiğini ifade ederek, “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, bizi hep böyle sevindirin kitaba olan bağlılık hep böyle devam etsin” diye konuştu.




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