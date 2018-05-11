Yeşilyurt Belediyesi’nden anneler günü jesti

Yeşilyurt İlçesinde eğitim faaliyetlerine devam eden bütün anaokulları ve Özel Rehabilitasyon Merkezlerini ziyaret eden Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri, özel hazırlanmış 11 bin adet saksı içerisinde sardunyayı eğitim gören öğrencilerin annelerine takdim etti. Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik ilçe halkı ve annelerin takdirini topladı. Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü nedeniyle Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Şehit Öğretmen Elif Livan Anaokulunda özel bir kutlama programı tertip edildi. Anaokulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner ve Meltem Kavuk, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat, okul idarecileri, öğretmenler, mahalle muhtarları, veliler ile öğrenciler katıldı. Anneler Gününü tebrik eden Şehit Öğretmen Elif Livan Anaokulu Müdürü Feti Omaç, “Ülkemizde 1955 yılından itibaren kutlanmaya başlanan Anneler Günü her yönüyle anlamlı ve kıymetlidir. Annelerin sevgileri karşılıksızdır, gerçek sevgi ve merhameti görmek isteyenler annelerimize bakmaları yeterli olacaktır. Bugün ki etkinliğimizin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere etkinliği hazırlayan öğretmenlerimize ve minik yavrularımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanının eşi Yasemin Polat ise, bir insanın ilk öğretmenin anne olduğunu ifade ederek, “Bütün Annelerin özel günlerini en içten duygularımla tebrik ediyorum ve kutluyorum. Çocuklarımızı yetiştirirken şefkat, merhamet ve sevgiyle öyle güzel bir şekilde yetiştiririz ki öğretmenlerimize teslim ettiğimizde onlar zaten birer pırlanta olmuşlardır. Tüm çocuklarımızın geleceklerine en güzel şekilde hazırlanmaları, vatana, millete ve bayrağa sevdalı bireyler olmalarını temenni ediyorum. Bugün ki özel etkinlikte emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ise yaptığı konuşmada, annelerin hayattaki ilk temel öğretmen olduğunu söyledi. Yeşilyurt Belediyesi olarak Anneler gününe özel olarak anaokulları ve özel Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin annelerine 11 bin adet özel olarak hazırlanmış saksı içinde çiçek hediye ettiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Kavuk, “ Annelerimiz ailelerimizin temel direği, toplumumuzun geleceğini oluşturmaktadırlar. Bütün annelerimiz başımızın tacıdır. Annelerimiz bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Annelerimiz; bizleri hayata hazırlayan, hayata bakış açımızı belirleyen, bize hayatla ilgili en önemli bilgileri paylaşan çok değerli varlıklardır. Bizlerde birer anne olarak gelecek nesillere daha güçlü ve güzel bir ülke bırakmak adına çok yoğun çalışmaktayız. Tüm annelerin Anneler gününü canı gönülden kutluyorum. Bugün ki etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarken, uzun süredir kutlama programına hazırlanan minik yavrularımızı da şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmaların sonra Şehit Öğretmen Elif Livan Anaokulu öğrencileri tarafından okunan şiirler ve yapılan gösteriler ilgiyle takip edildi.

Etkinliğe katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner ile Meltem Kavuk ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat, “Anneler Gününe” özel olarak hazırlanan çiçek ve hediye paketlerini annelere dağıttı.