Yeşilyurt Belediyesinden hükümlü ve tutuklulara çevre eğitimi

Yeşilyurt Belediyesi olarak dönüştürülebilir atıkların geri kazanımı, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere kazandırılması için yoğun çalışmalar sergilediklerini vurgulayan Başkan Yardımcısı Zafer, “Tüm dünyada son yıllarda çevre kirliliği ve çevrenin korunması konusunda giderek artan bir bilinçlenme söz konusu. Yeşilyurt Belediyesi olarak doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere olabildiğince kaliteli bir doğal çevre bırakılması çabası içindeyiz. Kıt olan doğal kaynakların hızla tükendiği dünyamızda, var olan kaynakların özenle kullanılması hepimiz için bir zorunluluktur. Önemli olan çevreyi kirletmeden, geri dönüşüm ürünlerini toplamak, ayırmak ve yeniden kullanıma kazandırmaktır. Gelecek nesillere temiz bir toplum ve köreltilmemiş bir çevre bırakmak zorundayız. Bu çevre hepimizin, çevremizi koruyalım, temiz tutalım, atıklarımızı da geri dönüşüm kutularına atarak bir ağacı daha kurtaralım” diye konuştu.

E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ‘Çer-Çöp Atık Geri Kazanım’ projesiyle ilgili tertip edilen eğitim çalışması hakkında bilgiler veren Zafer, “Gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla ilçemizdeki okullar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve kurumlarımızda bilgilendirme seminerlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerimiz 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla ziyaret ettikleri E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli personeller ile hükümlü ve tutuklu 97 kişiye çevre ve geri dönüşüm konularında eğitimler verdiler. Doğal kaynakların korunması, çevre ve geri dönüşüm konularını kapsayan eğitim çalışması oldukça faydalı geçti. Eğitim çalışmalarımızı yaygınlaştırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.