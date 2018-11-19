Yeşilyurt Belediyesi'nden mükelleflere emlak vergisi uyarısı

Taksidinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2018 olduğunu açıkladı.

Borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Başkan Yardımcısı Zafer, “Emlak vergisi ile işyerlerinin çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2018 Yılı 2.Taksit ödemelerinin yanı sıra 7143 sayılı Kanunun 2.Taksit ödemeleri için son tarih 30 Kasım 2018 olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız ödemelerini Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ Karşısındaki Hizmet Binası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasındaki tahsilat veznelerimizden ve ‘yesilyurt.bel.tr' sitemizdeki e-ödeme sistemi üzerinden 30 Kasım 2018 günü saat 17:00'e kadar yapabilirler. Vatandaşlarımızın bu işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.