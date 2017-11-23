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23 Kasım 2017 13:04

Yeşilyurt Belediyesi’nden mükelleflere uyarı

Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, yılda iki dönem olarak taksitlendirilen Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisinin 2017 yılına ilişkin ikinci taksit ödeme süresinin 30 Kasım 2017 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Yeşilyurt Belediyesi’nden mükelleflere uyarı

23 Kasım 2017 13:04


Konuya ilişkin olarak Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için Emlak, Çevre Temizlik ile İlan Reklam Vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu. Açıklamada, Yeşilyurt Belediyesi tarafından tahsil edilen 2017 yılı Emlak Vergisi ile İlan-Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi’nin (ÇTV) 2’nci son ödeme tarihinin 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar olduğu belirtildi. Mükelleflerin vergilerini zamanında yatırmaları gerektiği belirtilen açıklamada “Zamanında yatırılmayan vergiler için 6183 Sayılı Kanun gereğinde günlük gecikme zammı uygulanacağı kanun gereğidir” ifadelerine yer verildi.


Ödemelerin Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası C Blok’taki veznelerinin haricinde Büyükşehir Belediyesi ve Çırmıktı Yeşilkonak’taki ödeme noktası ile e -belediye üzerinden kredi kartıyla rahatlıkla yapabilecekleri de vurgulandı.




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