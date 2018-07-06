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06 Temmuz 2018 17:40

Yeşilyurt Belediyesinden mükelleflere yapılandırma uyarısı

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında Yeşilyurt Belediyesine borcu bulunan vatandaşlara çağrıda bulunarak, yapılandırmadan faydalanmak isteyen mükellefler için son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2018 olduğunu açıkladı.

Yeşilyurt Belediyesinden mükelleflere yapılandırma uyarısı

06 Temmuz 2018 17:40


Borç yapılandırması için müracaatların devam ettiğini dile getiren Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, “ 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte emlak, çevre temizlik, eğlence ve ilan reklam vergileri yeniden yapılandırılıyor. Mükelleflerin isteğine göre peşin ya da 6, 9, 12 ve 18 taksit halinde yapılandırma yapılacak olup taksitlerin iki ayda bir ödeme kolayları mevcuttur. Vatandaşlar yapılandırma tarihine bakılmaksızın kanun kapsamında 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Yeşilyurt Belediyesine ait tüm borçları yapılandırılabilecek” ifadelerini kullandı. Başkan Yardımcısı Zafer, yapılandırma ve borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunulurken, “Borçların yapılandırılmasından faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 31 Temmuz 2018 gününe kadar Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ Karşısındaki Hizmet Binası ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasındaki tahsilat veznelerimizde taksitlendirme ve ödemelerini yapabilirler. Vatandaşlarımızın bu işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.




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