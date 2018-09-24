Yeşilyurt Belediyesi'nden öğrencilere trafik eğitimi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete açılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 3 yılda 17 bin öğrenciye ücretsiz olarak trafik eğitimi verildi.

Yeşilyurt Belediyesinin okul öncesi ve okul çağı çocuklarının trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak amacı ile hizmete sunduğu Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Abdulkadir Eriş İlkokulu 4.Sınıf öğrencilerini ağırladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da takip ettiği eğitim çalışmasında uzman ekipler tarafından teorik ve pratik olarak öğrencilere anlatıldı. Daha sonra uygulamalı eğitime geçen öğrenciler, yaya yolu kullanımı, sinyalizasyon kuralları, bisiklet yolu kuralları ve yaya üst geçidi kullanımını öğrendiler. Öğrenciler son olarak ise; akülü araç ile uygulama trafik kurallarını birebir yaşadılar. Benzin istasyonu, tribün, alt ve üst geçitler ve trafik levhalarıyla geniş bir alanda eğitime tabi tutulan çocuklar bir yandan eğlenirken diğer taraftan temel trafik kuralları hakkında bilgiler aldılar.

Öğrencilere trafik kurallarının önemi üzerine tavsiyelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Erken yaşlarda öğrenilecek trafik kuralları gelecek hayatınızda sizlere çok ciddi katkılar sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

3 yıldır hizmette olan Çocuk Trafik Eğitim Parkında 17 bine yakın öğrenciye ücretsiz trafik kurallarının öğretildiğini dile getiren Başkan Çınar, “Yılda binlerce vatandaşımızı ne yazık ki trafik kazalarında kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Trafik kurallarını tam manasıyla uyguladığımız zaman bu kazaları minimum seviyeye çekebiliriz. Yeşilyurt Belediyesi olarak, hizmete sunduğumuz Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda ilkokullarımızın dördüncü sınıf öğrencilerinin yanı sıra anaokulu öğrencileri ve engelli kardeşlerimize yönelik çok faydalı eğitimler verdik. Ayrıca '44 Günde 44 Cami' projemiz kapsamında Yaz Kuran Kursu öğrencilerini misafir ettik. Bu süre zarfında 17 bin öğrencimiz ağırlayarak öncelikle teorik ardından pratik uygulamalarla trafik kurallarını anlattık.” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden öğrendikleri bilgileri anne ve babalarının yanı sıra çevrelerindeki arkadaşlarıyla da paylaşmalarını isteyen Çınar, “Burası sizlerin trafik kurallarını en doğru, en güzel şekilde öğrenmeniz için açıldı. Trafik işaretlemelerinden trafik ışıklarına, yaya geçitlerinden benzin istasyonuna, alt ve üst geçitlerden duraklara kadar bütün ayrıntıların yer aldığı minyatür trafik parkurumuzda sizler bir yandan eğlenirken diğer taraftan trafik kurallarının ne demek olduğunu en ince ayrıntısına kadar öğrenme fırsatına ulaşacaksınız. Burada öğreneceğiniz bilgileri hayatınızda mutlaka uygulamanız gerekiyor, çünkü bu kurallara uyulmazsa çok talihsiz olaylar yaşanabilir. Buradaki eğitimlerden öğrendiğiniz bilgileri anne ve babalarınızın yanı sıra kardeşleriniz ve arkadaşlarınızla mutlaka paylaşmasını istiyoruz” diye konuştu.

Eğitim çalışmalarından oldukça memnun kalan minikler, bundan sonra trafikte daha bilinçli olarak hareket edeceklerini belirterek, anne ve babalarına da öğrendiklerini anlatacaklarını söylediler.

Başkan Çınar, ayrıca Çocuk Trafik Eğitim Parkında kurulan Planateryum Eğitim Çadırında da, uzay ve astronomi bilimi kapsamında hem eğitici hem de eğlendirici 3d filmlerin gösterimini yapacaklarını ifade etti.

Başkan Çınar, öğrencilerle birlikte kurulan çadırda uzay ve astronomi bilimi üzerine hazırlanan bilgilendirici tanıtım filmi izledi.