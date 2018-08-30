Yeşilyurt Belediyesi’nden örnek proje

‘Sen Gelemiyorsan Biz Geliriz’ sloganıyla başlatılan projede, evde eğitim ihtiyacı duyan engelli bireylere okuma-yazma, kültürel, sosyal ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik destek sağlanıyor. Bu kapsamda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlık problemlerinden dolayı eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan bedensel engelli öğrencileri ziyaret etti. ‘Tut Elimden’ projesiyle engelli bireylere eğitim ve psikolojik destek vererek, sosyal hayata katılımlarını sağlamayı amaçlayan proje kapsamında gerçekleşen ziyarette Başkan Çınar, Hikmet ve Sevgi Çiçek kardeşlerin eğitimiyle yakıdan ilgilendi.

Başkan Çınar, hayata geçirdikleri proje ile Çiçek kardeşlerin sosyal hayata katılımlarının yanı sıra nitelikli hayat koşullarına da sahip olduklarını belirterek “Evde eğitim alan kardeşlerimizin yüzlerinde oluşan tebessümle birlikte hayata bakış açılarının değiştirerek sosyal yaşama entegre olmalarına yardımcı oluyoruz. Ailelerin verdiği mücadeleye bir nebze olsun destek olabilmek ve onların dualarında yer alabilmek bizim için her şeyden değerlidir. Hepimiz engelli adayıyız, bu bilinçle hayata bakmak lazım. Kardeşlerimizin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Alanında tecrübeli ve başarılı eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde yapılan testler sonucu belirlenen program ile eğitimlerin düzenli olarak devam ettiğini dile getiren Başkan Çınar, “Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında devam ettiğimiz projelerimizle hemşerilerimizin ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. ‘Tut Elimden’ projemizle okul öncesi, ilköğretim ve sürekli eğitim ihtiyacı olup desteklenmeye uygun görülen ve özel eğitime ihtiyacı olan hemşerilerimizin eğitimlerine destek veriyoruz. Sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olan kardeşlerimize ve ailelerine eğitim, sosyal, psikolojik destek ve motivasyon hizmeti sunuyoruz. Yeşilkonaklar ve Gençlik Merkezlerimizde görevli öğretmenlerimiz ev ortamında ders verilmesi uygun görülen bireylerimizi haftanın iki günü ziyaret ederek iki saatlik ders veriyorlar” dedi.

Anne Güler Çiçek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, baba Bayram Çiçek ise, “Başkanımıza bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tut Elimden isimli projeyle iki çocuğumuza evde eğitim hizmetinin verilmesi bizim için çok önemli, çok faydasını görüyoruz. Yeşilyurt Belediyesine bu anlamlı ve duyarlı hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyoruz” diye konuştu.

Engelli kardeşlerle yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, aile fertlerinin talep ve isteklerini dinledikten sonra yanında getirdiği hediyeleri takdim etti.