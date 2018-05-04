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04 Mayıs 2018 17:21

Yeşilyurt Belediyesi’nden Sokak Oyunları ve Uçurtma Şenliği

Yeşilyurt Belediyesi, sokak oyunlarını günümüze taşımak ve aynı zamanda gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla geleneksel hale getirdiği Sokak Oyunları ve Uçurtma Şenliklerinin bu yıl beşincisini düzenleyecek.

Yeşilyurt Belediyesi’nden Sokak Oyunları ve Uçurtma Şenliği

04 Mayıs 2018 17:21


6 Mayıs 2018 Pazar günü saat 09:30’da Yakınca Mahallesi Yakınkent Caddesi Manas Evler yan tarafındaki alanda düzenlenecek olan 5. Sokak Oyunları ve Uçurtma Şenliklerinde palyaço gösterileri, topaç çevirme, ip atlama ve uçurtma başta olmak üzere farklı etkinlikler düzenlenecek. Şenliğe tüm vatandaşları davet eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, “Yeşilyurt Belediyesi olarak sokak oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl düzenlediğimiz Sokak Oyunları ve Uçurtma Şenliklerimizin bu yıl beşincisine ev sahipliği yapacağız. 6 Mayıs Pazar günü saat 09:30’da başlayacak olan şenliğimizde çok farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Pazar günü Yakınca Mahallesi Yakınkent Caddesi Manas Evler yan tarafındaki alana bekliyoruz” dedi.




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