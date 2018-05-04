Yeşilyurt Belediyesi’nden Sokak Oyunları ve Uçurtma Şenliği

6 Mayıs 2018 Pazar günü saat 09:30’da Yakınca Mahallesi Yakınkent Caddesi Manas Evler yan tarafındaki alanda düzenlenecek olan 5. Sokak Oyunları ve Uçurtma Şenliklerinde palyaço gösterileri, topaç çevirme, ip atlama ve uçurtma başta olmak üzere farklı etkinlikler düzenlenecek. Şenliğe tüm vatandaşları davet eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, “Yeşilyurt Belediyesi olarak sokak oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl düzenlediğimiz Sokak Oyunları ve Uçurtma Şenliklerimizin bu yıl beşincisine ev sahipliği yapacağız. 6 Mayıs Pazar günü saat 09:30’da başlayacak olan şenliğimizde çok farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Pazar günü Yakınca Mahallesi Yakınkent Caddesi Manas Evler yan tarafındaki alana bekliyoruz” dedi.