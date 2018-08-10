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10 Ağustos 2018 17:44

Yeşilyurt Belediyesinden ücretsiz aşılama hizmeti

Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğü sokak hayvanlarının yanı sıra vatandaşların evde besledikleri evcil hayvanların muayene, kuduz taraması, rutin sağlık kontrolleri, aşılama ve küpeleme işlemlerini ücretsiz bir şekilde yapıyor.

Yeşilyurt Belediyesinden ücretsiz aşılama hizmeti

10 Ağustos 2018 17:44


Bugüne kadar sokak hayvanlarının barınması, sahiplenilmesi ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması bakımından farkındalık oluşturacak projelerin altına imza atan Yeşilyurt Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının yanı sıra evcil hayvanların rutin sağlık kontrolleri ve aşılama işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyor.


Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunan hayvan severler, yanlarında getirdikleri evcil hayvanlarının bütün sağlık kontrolleri, aşılama ve küpeleme işlemlerini ücretsiz bir şekilde yapmanın rahatlığını yaşıyor.


Veteriner İşler Müdürlüğü Kliniğindeki uzman hekimlerin gözetiminde gerçekleşen sağlık kontrollerinin ardından hayvanların tedavi ve kontrollerinin yapıldığına dair sağlık karnesi de veriliyor.


Uygulamanın hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Abuzer Karataş, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak halk ve toplum sağlığına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Veteriner İşler Müdürlüğü olarak gerek sahipli hayvanların gerekse de sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların her türlü klinik ve aşılama işlemlerini ücretsiz bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız hayvanlarıyla birlikte öncelikle kliniğimize başvuru yapıyorlar, kayıt işlemlerinin ardından hayvanların kontrolleri yapılıyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından hayvanın sağlık taraması ve aşılama işlemleri başta olmak üzere neye ihtiyacı varsa onları yerine getiriyoruz. Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların önüne geçmek adına başta kuduz aşısı olmak üzere diğer önleyici tedbirleri uyguluyoruz. Bunun yanında cerrahi müdahale gerektiren durumlarda kliniğimizde her türlü ortam ve cihazlar mevcuttur, gerekli cerrahi tedavi yöntemleri de uygulamaktayız. Hayvanların hastalıklarını ve yaralarını iyileştirip eski sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyoruz. Ücretsiz tedavi yöntemlerinden tüm hayvan severlerin faydalanmalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.


Ücretsiz aşılama ve sağlık kontrollerinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan hayvan sahipleri, aşılama işlemlerinin hijyenik ve temiz bir ortamda yapıldığını söyledi.




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