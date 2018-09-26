Yeşilyurt Belediyesi'nden yeni bir proje daha

Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve tüm canlıların yaşama hakkına sahip olduğu bilincini yerleştirme adına ‘Sev Beni' projesi başlatıldı.

Son dönemlerde sokak hayvanlarına yapılan eziyetlerin ardından harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, hayvan sevgisini erken yaşlarda öğretilmesi adına yeni bir projeye imza attı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatı sonrasında Veterinerlik İşler Müdürlüğü kontrolünde başlatılan projenin ana hedefi, dünyaya umutla bakan çocukların empati ve hoşgörü duygularının geliştirilmesi, hayvanlarla ilişkilerinin daha güçlü olması ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi olarak belirlendi. Yeşilyurt'ta ki ilk okullarını ziyaret edecek olan Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğünde görevli veterinerler ve uzman personeller, hayvanlara karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda öğrencilere geniş kapsamlı eğitimler verecekler. Evcil veya sokak hayvanlarını beslerken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve onlara nasıl yaklaşılması konularının öğrencilere anlatılmasını sağlayacak. Bu kapsamda ‘Sev Beni' projesinin ilk eğitim programı Mustafa Avni Cüre İlkokulunda düzenlendi. Erken yaşlarda hayvan sevgisinin aşılanmasının yanı sıra çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine olumlu etkiler bırakmak maksadıyla başlatılan projeye büyük bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da ilk eğitim çalışmasında öğrencilerle bir araya geldi.

Okula getirilen yavru kedi ve köpeklere büyük bir ilgi gösteren minik öğrenciler, hayvanların sağlık bakımları, nasıl sahiplenilmesi gerektiği, hayvan sevgisi ve onların yaşam hakkı gibi konularda bilgiler aldı.

Yeni doğan yavru bir kediyi kucağına alarak minik öğrencilere sevdiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yavru kedimiz yeni doğru ancak ismi koyulmadı, sizce ne olsun?' sorusuna ‘ Pamuk' diye karşılık veren öğrencilerin bu isteği kabul edildi. Daha bilinçli, duyarlı ve sevgi dolu bireylerden oluşan bir toplum oluşturmanın yerel yönetimlerin asli görevleri arasında yer aldığını ifade eden Çınar, hayvan haklarının korunması ve hayvan sevgisinin özellikle erken yaşlarda edinmesini sağlamak amacıyla projeyi başlatarak bu konuda sessiz kalmadıklarını söyledi.

Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de hayvanlara yapılan işkence görüntülerinin herkesi derinden sarstığını belirten Çınar, “Bu tür olayların önüne geçmek adına bizlerde üzerimizdeki sorumluluk gereği özellikle hayvan sevgisini erken yaşlarda öğrenilmesini sağlamak amacıyla ‘Sev Beni' isimli bir proje başlattık. Veterinerlik İşler Müdürlüğümüzün gözetiminde başlattığımız her yönüyle anlamlı ve değerli olan bu projeyle, kent yaşamı içerisinde hayvanlardan uzak kalan çocuklarımız başta olmak üzere diğer tüm vatandaşlarımıza hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz. Şehirleşmenin çok hızla geliştiği günümüz dünyasında insanlarımızın evcil veya sokak hayvanlarından uzak bir şekilde yaşamak zorunda kaldığı bir ortamda hayvanlarımızı tanıtmak, hayvan haklarını anlatmak ve özellikle çocuklarımızın erken yaşlarda hayvanlarla tanışmasını sağlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın hayvanlarla birlikte vakit geçirmelerine imkân tanımak adına başlattığımız bu projelerle ilçemizdeki bütün ilköğretim okullarında eğitim gezileri düzenleyeceğiz. Projemize destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul yetkililerine ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Veterinerlik İşler Müdürlüğümüzün ekipleri yanlarında götürecekleri yavru kedi ve köpekler başta olmak üzere diğer hayvanları öğrencilerimize tanıtmaya ve hayvan sevgisi üzerine eğitimler vermeye devam edecekler" şeklinde konuştu.