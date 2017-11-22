Yeşilyurt Belediyesinden zabıtalara eğitim

Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi toplantı salonunda düzenlenen eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan İnönü Üniversitesi Battalgazi MYO Öğretim Görevlisi Cumali Aydoğan, Halkla İlişkiler, iletişim, Beden Dili, Zabıta yönetmeliği, Zabıta disiplini ve Kılık-Kıyafet konularında bilgi verdi. Aydoğan, slayt sunum şeklinde gerçekleştirdiği seminerde Zabıta personellerinin merak ettikleri sorulara da cevap verdi.

Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, belediyelerin öncelikli görevinin insana hizmet olduğunu, bu hizmetin ulaşmasını sağlayan personellerin bilgili, deneyimli ve mevzuatlara hakim olmasına önem verdiklerini söyledi. Zabıta Müdürlüğünde görevli personellerin halkla sürekli iç içe olduğunu ifade eden Güner, “Yeşilyurt Belediyesi olarak hizmetlerin halka ulaşmasında aktif rol oynayan personellerimizin eğitimine önem veriyoruz. Zabıta Müdürlüğümüzde görev yapan personellerimiz gün boyunca vatandaşlarımızla sürekli karşı karşıyadır, düzenlediğimiz bu seminerde personellerimize yönetmelik ve mevzuatlar başta olmak üzere iletişim, beden dili, kılık ve kıyafet konularında dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bu eğitimler sayesinde ilgili personel, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda daha donanımlı bir hale gelerek, hem halka hizmet noktasında ve hem de kendi özlük hakları konusunda bilinçlendirilmiş olmaktadırlar. Dolayısı ile de hizmet kalitesi yükselmektedir. Bu sebeple eğitim faaliyetlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir. Zabıta personelinin mesleki bilgilerini güncellemek ve verimliliklerini artırmak amacıyla düzenlediğimiz seminerde ayrıca halkla ilişkiler, işyeri denetimleri, yazışma kuralları gibi temel konularda düzenlenen eğitim çalışmalarımıza destek veren İnönü Üniversitesi Battalgazi MYO Öğretim Görevlisi Cumali Aydoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.