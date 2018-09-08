Yeşilyurt Belediyesinin ‘Açık hava sinema günleri’ yoğun ilgi gördü

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Şeyhbayram Sosyal Tesisleri Mustafa Cengiz Karabulut Parkında kurulan Açık Hava Sinema Sahnesinde yayınlanan ‘Babam ve Oğlum’ filmine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açık havada film izlemenin keyfini yaşayan vatandaşlar, Yeşilyurt Belediyesinin ikramları eşliğinde, açık havada film izlemenin keyfini çıkardı. Türk sinemasının son dönemlerdeki en duygusal ve en etkileyici filmleri arasında yer alan ‘Babam ve Oğlum’ filmini açık hava sinemasında izleme fırsatı bulan vatandaşlar, sanatsal ve kültürel çalışmaların daha sık yapılması gerektiğini ifade ettiler. Açık havada sinema vatandaşlarla birlikte sinema filmini izleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, nostaljik sinema ruhunun yeniden canlanması amacıyla düzenledikleri ‘Açık Hava Sinema Günleri’ vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve bu alanda çalışmaların sürekli olarak devam edeceğini söyledi. Yeşilyurt’un her alanda olduğu gibi sanatsal ve kültürel etkinliklerde de örnek gösterilen bir ilçe olduğunu ifade eden Çınar, “Yeşilyurt’u bütün alanlarda zirveye taşımak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hizmetlerimiz arasında eğitim, kültür ve sanatın farklı bir önemi vardır. Dört yıllık süreçte ilçemizin sanatsal, kültürel ve eğitim açısından hak ettiği konuma ulaşması adına hizmetleri sunduk. Açık Hava sahnemizi yeniden düzenleyerek sanatsal faaliyetlerimizin merkezi haline getirdik, kendi içimizde kurduğumuz tiyatro grubumuz sahnelediği güzel oyunlarla sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar çok sayıda tiyatro oyununun sahnelenmesinde büyük destekler sağladık. Yeşilyurt, bu hizmetlerin karşılığında kültürel ve sanatsal alanda artık takip edilen ve örnek gösterilen bir ilçe konumuna geldi” ifadelerine yer verdi.

Sinema ve tiyatronun toplum üzerinde ki etkisinin yüksek olduğunu dile getiren Başkan Çınar, “Açık havada sinema izlemenin keyfini hemşehrilerimize yaşatmak adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün projesi olan ‘Açık Hava Sinema Günleri’ etkinliğimize gösterilen yoğun ilgi hepimizi sevindirdi. Şeyhbayram Sosyal Tesislerimizin bahçesinde kurulan perdede Türk Sinemasının klasikleri arasına giren ‘Babam ve Oğlum’ filmini sanatseverlerle buluşturduk. Bu tür kültürel etkinlikler mahalle kültürünün daha kuvvetli hale gelmesi, aynı sokakta veya aynı apartmanda yaşayan hemşehrilerimizin bir araya gelip sohbet etmelerine vesile olacak, bu sayede de toplumsal paylaşım ve dostluk bağlarımız daha da güçlenmiş olacak. Açık havada sinema etkinliklerimizi farklı mahallelerde devam ettireceğiz” diye konuştu.