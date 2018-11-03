Yeşilyurt Belediyesinin 'Kalbimiz sokakta atıyor' etkinliğine büyük ilgi

Yeşilyurt Belediyesinin doğadaki tüm canlıların yaşam hakkına sahip olduğu bilincini toplumda hakim kılmak ve özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamak adına başlattığı ‘Sev Beni' ve ‘Şanslı' isimli sosyal sorumluluk projelerini tanıtmak amacıyla düzenlediği ‘ Kalbimiz Sokak'ta Atıyor' etkinliği yoğun ilgi altında gerçekleşti.

Son dönemlerde sosyal medyada dolaşan hayvanlara yapılan işkence görüntüleri ve toplu tepkiler sonrası hayvan sevgisinin toplumda yaygınlaşması ve hayvanların sahiplenilmesini hedefleyen ‘Sev Beni' ve ‘Şanslı' projelerinin tanıtım etkinliği eski Belediye Binası meydanında gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliği yaptığı etkinlik, AK Parti Malatya Milletvekillerinden Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kâhtalı'nın yanı sıra AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, sivil toplum ve meslek örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları, yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi.

Dünyaya umutla bakan çocukların empati ve hoşgörü duygularının geliştirilmesi, hayvanlarla ilişkilerinin daha güçlü olması ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi amacıyla ‘Kalbimiz Sokak'ta Atıyor' adı altında düzenlenen tanıtım etkinliğinde Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nden getirilen kedi, köpek, kuş ve tavuklar, oluşturulan özel alanda vatandaşlarla buluşturuldu. Doğanın küçük ve sevimli canlılarına özellikle çocukların ilgi ve yakınlığı dikkatlerden kaçmadı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından parklara yerleştirilen kedi ve köpek barınakları ile hayvanların tükettiği içecek ve yiyecekler özel stant da sergilenirken, Veterinerlik İşler Müdürlüğüne ait sağlık tarama aracında sokak ve evcil hayvanlara uygulanan bakım ve tedavi yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Uzman hekimler tarafından yapılan tedavileri yerinde takip eden AK Parti Milletvekilleri ve vatandaşlar, hayvan sağlığının korunmasına yönelik hizmetlerin takdir edici düzeyde olduğunu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile paylaştılar.

Alanın etrafına yerleştirilen maketlerde ise Yeşilyurt Belediyesinin hayvan sağlığına verdiği önemi yansıtan gazete küpürleri yer aldı.

Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla başlattıkları ‘ Sev Beni' ile ‘ Şanslı' projelerinin toplumda farkındalık oluşturacak örnek projeler olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Kalbimiz Sokak'ta Atıyor' etkinliğine gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kent yaşamı içerisinde hayvanlardan uzak kalan çocuklar başta olmak üzere diğer tüm vatandaşlara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla iki önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Çınar, şunları söyledi:

“ Son dönemlerde özellikle hayvanlara yönelik şiddet içeren görüntülerle karşılıyoruz, bunlar bizi ve tüm duyarlı insanları derinden üzmektedir. Şehirleşmenin çok hızla geliştiği günümüz dünyasında insanlarımızın evcil veya sokak hayvanlarından uzak bir şekilde yaşamak zorunda kaldığı bir ortamda hayvanlarımızı tanıtmak, hayvan haklarını anlatmak ve özellikle çocuklarımızın erken yaşlarda hayvanlarla tanışmasını sağlamak adına ‘Sev Beni' ve ‘Şanslı' projelerimizi kıymetli hemşerilerimizle buluşturduk. İlçemizdeki bütün ilkokullarda çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak adına eğitim programları düzenliyoruz, okullarımıza kedi, köpek ve kuşları götürerek çocuklarımızla buluşturuyoruz. Çocuklarımız bu etkinlikler sayesinde hayvanlara dokunuyorlar, seviyorlar ve onlarla birlikte vakit geçiriyorlar. Sosyal sorumluluk projelerimiz ile doğada yaşayan tüm canlıların hak ettikleri yaşam koşullarına sahip olmasını hedefliyoruz. Çocuklarımızın hayvanlarla birlikte vakit geçirmelerine imkân tanımak adına ‘Kalbimiz Sokak'ta Atıyor' adı altında düzenlediğimiz etkinliklerde bir yandan ilçemizdeki sokak hayvanlarının sahiplenilmesi, korunması ve tedavileri hakkında hemşerilerimize bilgi verirken, diğer taraftan özel kafeslerde alana getirilen küçük ve sevimli can dostlarımızı halkımızla buluşturduk. Bizim mensubu olmaktan şeref duyduğumuz dinimiz ve kültürümüzün temelinde sevgi vardır, sadece insanlara değil doğadaki tüm canlılara karşı sevgi ile yaklaşmalıyız, onları korumalı ve kollamalıyız. Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüzün kliniğinde sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürmeleri için tedavi ve bakımlarını büyük bir özenle yapıyoruz. Düzenlediğimiz etkinliğimize yoğun ilgi gösteren Milletvekillerimize, kurum, kuruluş ve meslek örgütlerimizin başkanlarına, basın mensuplarımız ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evcil hayvanlarla güzel vakit geçiren çocuklarımızın hayvanlara olan ilgileri ve sevgileri bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Hayvan haklarının korunması noktasındaki sıkıntıları bu tür projelerle giderebiliriz, üzerimize düşen sorumlukları yerine getirmeye devam edeceğiz”

Etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte özel kafeslerde yer alan evcil hayvanları seven AK Parti Malatya Milletvekillerinden Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı sosyal sorumluluk projelerine verdiği önem ve destekten dolayı tebrik ettikten sonra üzerinde Türk Bayrağı desenli aşure kazanlarının başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundular.

Sokak hayvanlarına yönelik duyarlı hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür eden vatandaşlar ve hayvanseverler, hayata geçen sosyal sorumluluk projeleri ve yatırımların tüm belediyelere örnek olması gerektiğini söyledi.