Yeşilyurt Belediyespor, Anka İstiklalspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Ligde hükmen galip kapattığı 7. Haftanın ardından 16 puanla 3. sıraya yerleşen Malatya ekibi, 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Anka İstiklalspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

“Puan tablosundaki duruma kimse aldanmasın”

Sakat ya da cezalı oyuncunun bulunmadığı Malatya temsilcisinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Hayati Palancı, “Maç yapmadan 3 puan alarak geçirdiğimiz geçen haftanın ardından bu hafta zorlu bir maça çıkacağız. Tabi daha öncede söyledim, bir kez daha tekrarlıyorum şuan puan tablosundaki duruma kimse aldanmasın. Önümüzdeki süreçte çok değişik durumlar ortaya çıkabilir. Bizim tek düşüncemiz maç maç gidip, kendi durumumuza bakmak. Özellikle ilk yarı fikstürümüzde iddialı takımlarla deplasmanda oynamak gibi tablo olduğu görülüyor. Sahamızdaki müsabakalarda daha etkili oynadığımız görülse de aslında dışarıda da etkili olan bir takımız. Bazı şansızlıklar olmasaydı daha farklı bir pozisyonda yer alabilirdik. O yüzden işimiz şansa bırakmama adına iyi çalışarak, güzel işler yapmak zorundayız” diye konuştu.