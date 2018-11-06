İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Belediyespor, Anka İstiklalspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor teknik direktörü Hayati Palancı, maç yapmadan 3 puan alarak geçirdikleri geçen haftanın ardından bu hafta zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirtti.


Ligde hükmen galip kapattığı 7. Haftanın ardından 16 puanla 3. sıraya yerleşen Malatya ekibi, 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Anka İstiklalspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


“Puan tablosundaki duruma kimse aldanmasın”


Sakat ya da cezalı oyuncunun bulunmadığı Malatya temsilcisinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Hayati Palancı, “Maç yapmadan 3 puan alarak geçirdiğimiz geçen haftanın ardından bu hafta zorlu bir maça çıkacağız. Tabi daha öncede söyledim, bir kez daha tekrarlıyorum şuan puan tablosundaki duruma kimse aldanmasın. Önümüzdeki süreçte çok değişik durumlar ortaya çıkabilir. Bizim tek düşüncemiz maç maç gidip, kendi durumumuza bakmak. Özellikle ilk yarı fikstürümüzde iddialı takımlarla deplasmanda oynamak gibi tablo olduğu görülüyor. Sahamızdaki müsabakalarda daha etkili oynadığımız görülse de aslında dışarıda da etkili olan bir takımız. Bazı şansızlıklar olmasaydı daha farklı bir pozisyonda yer alabilirdik. O yüzden işimiz şansa bırakmama adına iyi çalışarak, güzel işler yapmak zorundayız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.