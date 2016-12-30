Yeşilyurt Belediyespor Antalya kampında 1 haftayı geride bıraktı

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Bölgesel Amatör Lig takımı Yeşilyurt Belediyespor, sabah yapacağı çalışmayı yoğun yağıştan dolayı iptal ederek, günü akşam yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Bölgesel Amatör Lig’de ligin ilk yarısını liderin 1 puan gerisinde tamamlayan mavi beyazlılar, ikinci yarı hazırlıklarını yoğun bir tempoyla Antalya’da sürdürüyor.

Teknik Direktör İsmail tekin nezaretinde sabah ve akşam çalışan Malatya ekibinde moraller üst seviyede.

-“Önemli oyuncularımızı oynatmamamıza rağmen kazanmamız önemliydi”

Kamptaki son durumla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, kampta oynadıkları hazırlık maçının eksiklerini görme adına bir fırsat olduğunu belirtti.

Antalya Belek kampında 1 haftayı geride bıraktıkları ifade eden Tekin, “Kampımız gayet faydalı geçiyor. Oyuncularımız da kampta verdiklerimizi alan bir görüntü içerisindeler. Tabi lige iyi başlamayabilmemiz için kampı iyi geçirmeliyiz. Biz de bu doğrultuda sabah ve akşam olmak üzere günü çift çalışmayla geçiriyoruz. Burada bir hazırlık müsabakası oynadık. Bölgesel Amatör Lig’in şampiyonluğa oynayan bir ekibiyle karşılaştık ve gayet iyi bir görüntü ortaya koyduk. Tabi bu müsabakada önemli oyuncularımızı oynatmamamıza rağmen kazanmamız önemliydi. Bugün burada 7.günümüzü geçiriyoruz ve gayet faydalı olduğunu düşündüğümüz bir kamp süreci devam ediyor. Yarın saat: 15.00’da Karamanspor ile bir hazırlık maçı daha yapacağız. Tabi sonuçta tam kadro çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz program doğrultusunda güzel bir ortamda lige en iyi şekilde hazırlanıyoruz” diye konuştu.