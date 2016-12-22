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22 Aralık 2016 16:45

Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Sucu’dan ilk yarı değerlendirmesi

Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Sucu’dan ilk yarı değerlendirmesi

22 Aralık 2016 16:45

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Sucu, ilk yarı değerlendirmesi ile ilgili olarak “Ligi istediğimiz yerde bitirdik diyebilirim” dedi.
İHA’ya takımın son durumu devre arası transferi ve kamp ile ilgili açıklamalarda bulunan Sucu, ligdeki durumlarında İnönü Üniversitesispor’un rakipleriyle oynadığı maçlarda aldığı sonuçların da belirleyici olduğunu ifade etti.
-“Tam bir ideal kadroyla başlayamadık”
Sakatlıklardan dolayı lige şansız başladıklarını ifade eden Sucu, “Ligin ilk yarısına iyi bir ekiple başladık. Ama kampta çok büyük şansızlıklar yaşadık. Takım kaptanımızın orada ayağı kırıldı, diğer iki arkadaşımız orada sakatlandı. Tam bir ideal kadroyla başlayamadık. Ama Allah’a çok şükür ilk yarıyı istediğimiz yerde bitirdik. 1 puan çok önemli değil bizim için. İkinci yarı inşallah çıkmış olduğumuz bu yolda rabbimin de yardımıyla istediğimiz yerde bitireceğimize inanıyorum” dedi.
-“İhtiyaç olan yerlere mutlaka transfer yapmaya çalışacağız”
Sucu, kamp ve transferle ilgili de açıklamalarda bulunarak, “Transferde teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda hareket edeceğiz. Hocalarımız da o konuda bir çalışma yapıyorlar. Öncelikle takımımız Antalya’daki kampa başladıktan sonra Şubat’ın ilk haftasına kadar transfer devam ediyor. Biz ilk hafta dışarıda ondan sonra 3 hafta içeride oynayacağız. Hocaların vereceği rapor doğrultusunda yönetim kurulumuzla değerlendirip, bize elzem olan, ihtiyaç olan yerlere mutlaka transfer yapmaya çalışacağız” diye konuştu.
-“Bizden 2 puan aldılar, onların hiç birinden puan alamadılar”
Sucu, ligdeki ilk yarıdaki durumlarında İnönü Üniversitesispor’un rakipleriyle oynadığı maçlarda aldığı sonuçların belirleyici olduğunu da ifade ederek, “İnönü Üniversitesispor da bizim memleketimizin takımı. Demek ki rakiplerimizle oynadıkları müsabakalara bize hazırlandıkları gibi hazırlanmadılar ve kaybettiler. Onların oynadıkların takımların tamamı bizim rakibimizdi. Tabi bizden 2 puan aldılar, onların hiç birinden puan alamadılar. Bunu kamuoyunun taktirine bırakıyorum” değerlendirmesinde bulundu.



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