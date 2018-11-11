Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda tek golle galip

Grup'un 8. haftasında Anka İstiklaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Gazi Kent Stadı'nda oynanan müsabakayı Mustafa İnan yönetti. İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Yerşilyurt Belediyespor dakikalar 72'yi gösterirken Cemre Atmaca'nın ayağından bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Zirve yarışı için büyük önem taşıyan müsabakayı kazanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, lider Şarkışla Belediyespor'u takibine devam etti.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan takımın teknik sorumlusu Hayati Palancı, oldukça önemli ve zor bir deplasmanda galip geldiklerini söyledi.

Grupta büyük önem taşıyan bir 90 dakikayı kazası belasız atlattıklarını belirten Palancı, “Maçın başından sonuna galibiyeti isteyen taraf bizdik, ancak ilk yarı biraz vasattık. Golü bulana kadar her şeyi yaptık ve bunun neticesinde de yüzde yüz bir penaltı pozisyonumuz oldu. Hakem net bir şekilde görmesine rağmen ne yazık ki vermedi bu penaltıyı. Olabilir futbolda, ne yazık ki bunlar var. Biz her şeye rağmen işimizi en iyi şekilde yapıp, yolumuza bakacağız. Bugün sahada terinin son damlasına kadar savaşan çocuklarımı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, önümüzdeki hafta kendi sahasında Şanlıurfa Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Malatya'nın BAL'daki diğer temsilcisi Pütürge Belediyespor ise haftayı maç yapmadan 3-0 galip kapattı.