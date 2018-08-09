Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü tarafından organizasyonu yapılıp, Türkiye Basketbol Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Basketbol İl Temsilciliğinin de destek verdiği Doğan Hakyemez Basketbol Turnuvasına Malatya ve çevre illerden toplam beş takım katılıyor.

12 Ağustos 2018 Pazar gününe kadar devam edecek olan turnuva, Diyarbakır’dan Hidayet Türkoğlu Basketbol Okulu, Elazığ’dan Basketbol Akademi Spor Kulübü, Tunceli’den Dersim Akademi Spor Kulübü ile Malatya’dan Yıldızlar Basketbol Spor ve Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü takımları arasında oynanacak.

Tecde Spor Salonunda düzenlenen basketbol turnuvası sonunda dereceye girecek olan takımlara kupa ve madalyaları, 12 Ağustos Pazar günü düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Eski milli basketbolcu ve Milli Takım eski Menajeri Doğan Hakyemez anısına anlamlı bir turnuva düzenleyen Yeşilyurt Belediyespor Kulübünü tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türk sporunun daha iyi noktalara gelmesi adına hayatı boyunca büyük bir mücadele veren Doğan Hakyemez’i rahmet ve saygıyla yâd ediyoruz. Ülke sporunun gelişmesi adına çaba sarf eden insanları unutturmamak ve hatırlamak adına bu tür organizasyonların önemlidir. Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yönetimimiz başta olmak üzere destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Türk Basketbolunun efsanevi isimlerinden olan A Milli Basketbol Takımımızın eski Menajeri Doğan Hakyemez, hayatı boyunca ülke sporunun daha iyi noktalara gelmesi için mücadele etmiş ve önemli görevler almış değerli bir spor adamımızdır. Gençlerimizin de kendilerine Doğan Hakyemez gibi değerli bir üstadı rol model olarak almalarını tavsiye ediyoruz. Hayatını ülke sporuna adayan, basketbolumuzun dünya standartlarına ulaşması için büyük bir gayret ortaya koyan Doğan Hakyemez anısına düzenlenen basketbol turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Malatya ve çevre illerden toplam beş takımın katılımıyla düzenlenen basketbol turnuvamızın final maçları ve ödül töreni 12 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle Doğan Hakyemez’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileklerimizi paylaşıyoruz. Tüm sporseverleri Tecde Spor Salonundaki basketbol turnuvamıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli ve yerli duruş sergileyen isimleri gelecek kuşaklara aktarılacak etkinliklere önem verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak ahde vefa olayını önemsiyoruz. Kültür, sanat, eğitim, spor veya diğer alanlarda ülkemizin daha iyi noktalara gelmesi için çaba sarf eden, bu yolda büyük fedakârlık gösteren milli değerlerimizi hem günümüzde hatırlanmasını sağlayacak hem de gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak organizasyonlara veya etkinliklere ayrıcalık tanıyoruz. Hangi alanda olursa olsun ülkemizin gelişimi ve ilerlemesi için çaba sarf eden insanları asla unutmamalı, hatırlamalı ve unutturmamalıyız. Almanya’da uğradığı ırkçı saldırılardan sonra onurlu ve asil bir duruş sergileyerek ülkesine, vatanına ve bayrağına sahip çıkan futbolcumuz Mesut Özil’in adını Malatya’da yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına Dilek mahallemize yaptırdığımız Halı Saha Spor Kompleksine Mesut Özil adını verdik. Bu tesislerimiz de yeni Mesut Özil’lerin yetişmesine destek vereceğiz. Ülke basketbolunun gelişimi için hayatının büyük bir kısmını basketbol sahalarında veya organizasyonlarda geçiren rahmetli Doğan Hakyemez’in de hizmetlerini unutturmamak ve genç neslimize hatırlatmak adına böylesine anlamlı ve değerli bir Basketbol Turnuvasına ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. Turnuvaya katılan genç sporcularımız böylelikle Doğan Hakyemez adını asla unutmayacaklar. Yeşilyurt Belediyesi olarak ‘insan odaklı’ hizmetlerimizle örnek gösterilen bir ilçe olduk, bu anlayışımızla insanlarımızın yüreklerine ve gönüllerinde yer almaya devam edeceğiz. Bizim için bir dua, biz güzel söz yeter” diye konuştu.