Yeşilyurt Belediyespor Erhan Gözetlik’i transfer etti

Kadrosuna son olarak Azerbaycan 1. Lig takımı Qaradağ Lökteban takımında oynayan forvet oyuncusu Sabir Allahquliyev’i katan mavi- beyazlılar, bir takviyede defansa yaptı.

Son olarak 3.lig ekibi Kırıkhanspor’da forma giyen Erhan Gözetlik attığı imzayla kendisini mavi-beyazlı renklere bağladı. 29 yaşındaki defans oyuncusu Erhan Gözetlik, transferinin ardından Erzurum’a giderek Yeşilyurt Belediyespor’un kampına dahil oldu.

Bu arada mavi-beyazlılar Erhan Gözetlik’i transfer etmesinin ardından, yeni transfer Emrullah Sarıhasanoğlu ile yollarını ayırdı. Emrullah Sarıhasanoğlu’nun performansınım beğenilmediği için teknik heyetin raporu doğrultusunda kamptan gönderildiği bildirildi.