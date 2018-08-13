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13 Ağustos 2018 15:44

Yeşilyurt Belediyespor Erhan Gözetlik’i transfer etti

Bölgesel Amatör Lig takımı Yeşilyurt Belediyespor, Malatyalı savunma oyuncusu Erhan Gözetlik’i kadrosuna kattı.

Yeşilyurt Belediyespor Erhan Gözetlik’i transfer etti

13 Ağustos 2018 15:44


Kadrosuna son olarak Azerbaycan 1. Lig takımı Qaradağ Lökteban takımında oynayan forvet oyuncusu Sabir Allahquliyev’i katan mavi- beyazlılar, bir takviyede defansa yaptı.


Son olarak 3.lig ekibi Kırıkhanspor’da forma giyen Erhan Gözetlik attığı imzayla kendisini mavi-beyazlı renklere bağladı. 29 yaşındaki defans oyuncusu Erhan Gözetlik, transferinin ardından Erzurum’a giderek Yeşilyurt Belediyespor’un kampına dahil oldu.


Bu arada mavi-beyazlılar Erhan Gözetlik’i transfer etmesinin ardından, yeni transfer Emrullah Sarıhasanoğlu ile yollarını ayırdı. Emrullah Sarıhasanoğlu’nun performansınım beğenilmediği için teknik heyetin raporu doğrultusunda kamptan gönderildiği bildirildi.




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