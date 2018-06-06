Yeşilyurt Belediyespor, Hayati Palancı ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig’de aradığı başarıyı bir türlü yakalayamayan Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, İsmail Tekin’den boşalan teknik adamlık görevine Hayati Palancı’yı getirdi.

Malatyaspor’da ve çeşitli kulüplerde futbol oynadıktan sonra Malatyaspor’da teknik direktörlük yapan Hayati Palancı bir süredir takım çalıştırmıyordu.

Son olarak Dersimspor’da görev yapan Palancı ile her konuda anlaşan mavi- beyazlı kulübün önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adamla basın önünde sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Hayati Palancı’nın yeni sezon için kulübün hedefleri ve transferde izlenecek yol haritası gibi konularda garanti alarak Yeşilyurt yönetimiyle el sıkıştığı belirtiliyor.

Bu arada Yeşilyurt Belediyespor’da kulüp başkanlığını bırakacağı yönünde haberler çıkan dursun Cumali Sucu’nun yeni sezonda da görevine devam edeceği bildirildi.