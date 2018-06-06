Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 15:59

Yeşilyurt Belediyespor, Hayati Palancı ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig takımlarında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Malatyaspor’un eski futbolcusu ve teknik direktörü Hayati Palancı’yı teknik sorumlu olarak takımın başına getirdi.

Yeşilyurt Belediyespor, Hayati Palancı ile anlaştı

06 Haziran 2018 15:59


Bölgesel Amatör Lig’de aradığı başarıyı bir türlü yakalayamayan Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, İsmail Tekin’den boşalan teknik adamlık görevine Hayati Palancı’yı getirdi.


Malatyaspor’da ve çeşitli kulüplerde futbol oynadıktan sonra Malatyaspor’da teknik direktörlük yapan Hayati Palancı bir süredir takım çalıştırmıyordu.


Son olarak Dersimspor’da görev yapan Palancı ile her konuda anlaşan mavi- beyazlı kulübün önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adamla basın önünde sözleşme imzalayacağı ifade edildi.


Hayati Palancı’nın yeni sezon için kulübün hedefleri ve transferde izlenecek yol haritası gibi konularda garanti alarak Yeşilyurt yönetimiyle el sıkıştığı belirtiliyor.


Bu arada Yeşilyurt Belediyespor’da kulüp başkanlığını bırakacağı yönünde haberler çıkan dursun Cumali Sucu’nun yeni sezonda da görevine devam edeceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç