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15 Ağustos 2018 15:05

Yeşilyurt Belediyespor hazırlık maçını 2-0 kazandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor Erzurum’da oynadığı hazırlık müsabakasında Büyükşehir Belediyesi Vanspor’u 2-0 mağlup etti.

Yeşilyurt Belediyespor hazırlık maçını 2-0 kazandı

15 Ağustos 2018 15:05


Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken’de sürdürün Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Vanspor ile oynadığı hazırlık müsabakasını 2-0 kazanarak yeni sezona hazır bir görüntü ortaya koydu.


Mavi-beyazlı takımın gollerini 30. dakikada Adem Şahin ve 37. dakikada ise Ahmet Çapaz kendi kalesine attı.


Rakibi karşısında 90 dakika boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Malatya ekibi, yeni sezona öncesi lige hazır bir görüntü sergiledi.


Karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Hayati Palancı, “Kamptaki ikinci hazırlık maçını Büyükşehir Belediyesi Vanspor’la oynadık. Tabi bu tür maçlar büyük bir gösterge olmamakla birlikte, aslında bir diğer taraftan da son durumunu görmeniz bakımından oldukça önemli. Bugün bütün futbolcularıma şans verdim ve son durumlarından gayet memnun kaldım. Yeni katılan oyuncuların da uyum sürecini atlattıklarını görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah daha iyi duruma gelerek, lige hazır bir şekilde başlarız” diye konuştu.




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