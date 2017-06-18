Yeşilyurt Belediyespor iç transferde 7 isimle anlaştı

Teknik direktör olarak yeni sezonda da İsmail Tekin ile yola devam kararı alan mavi beyazlı kulüp, iç transfer çalışmaları kapsamında Önder Biçer, Murat Avcu, Bedrettin Bulguru, Yusuf Kaygusuz, Osman Çavdar, Cuma Nasır ve Erdem İsotçu ile sözleşme yeniledi. Yeşilyurt Belediyespor yabancı oyuncusu Gobonlu Meye ve defans oyuncusu Vedat Taşdemir ile ise anlaşma sağlayamadığı için bu oyuncular başka kulüplerle anlaşmıştı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk olarak transfer çalışmalarına başlayan Malatya ekibinin, bu sezon da iddialı bir kadro kuracağı öğrenildi. Bu arada Yeşilyurt Belediyespor Kulübü tarafından iftar yemeği verildi.

Basının davet edilmediği organizasyona Yeşilyurt Belediyesi başkan yardımcıları, kulüp teknik heyeti ve yönetimi ile futbolcular katıldı.