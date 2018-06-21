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21 Haziran 2018 15:37

Yeşilyurt Belediyespor iki futbolcuyla sözleşme imzaladı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) takımlarından Yeşilyurt Belediyespor, transferde Gökhan Zirekli ve Mehmet Güler ile sözleşme imzaladı.

Yeşilyurt Belediyespor iki futbolcuyla sözleşme imzaladı

21 Haziran 2018 15:37


Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Hayati Palancı’nın teknik adamlık görevine gelmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Tecrübeli hocanın ‘şampiyonluk hedefi varsa gelirim’ şartıyla sözleşme imzaladığı mavi-beyazlı kulüp, bu doğrultuda transferlere başladı. Transferde tek yetkili olarak yönetimden görev alan Hayati Palancı’nın 2 sezon önce görev yaptığı ve kadrosunu kendisinin kurduğu Dersimspor’dan eski öğrencileri Gökhan Zirekli ve Mehmet Güler attıkları imzalarla Yeşilyurt Belediyesporlu oldu.


Mavi- beyazlı kulübün transfer ettiği kaleci Gökhan Zirekli, son olarak Dersimspor’da forma giydi. 1,87 boyundaki başarılı kaleci şampiyonluğa kadro kuran takımların transfer listelerinde ilk sıralarda gelen isimlerden biri.


Orta saha oyuncusu Mehmet Güler ise son olarak Ağrı 1970 takımında fora giydi. 26 yaşındaki futbolcu orta sahada ön libero mevkiinde görev yapıyor.


Mavi- beyazlı kulübün Kars 36 kulübünün orta sahası Adnan Kızılgöz ile de anlaşmaya vardığı ve bu futbolcuyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.




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